Tržby výrobce čipů TSMC šesté čtvrtletí za sebou vystoupily na rekord

Tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) vykázal šesté čtvrtletí za sebou rekordní tržby, a to díky pokračující vysoké poptávce od firmy a dalších zákazníků. Tržby za tři měsíce do konce prosince vzrostly o 21 procent na 438,2 miliardy tchajwanských dolarů (asi 341 miliard Kč). Na základě měsíčních údajů, které dnes firma zveřejnila, to uvedla agentura Bloomberg.



Analytici čekali tržby 436,2 miliardy TWD. Výsledky překonaly i očekávání firmy, která počítala s tržbami v amerických dolarech 15,7 miliardy USD. Její čtvrtletní tržby v amerických dolarech činily 15,8 miliardy USD, dodal Bloomberg.



TSMC je v technologickém sektoru základním pilířem globálního dodavatelského řetězce. Vyrábí mikročipy, které se používají v mnoha zařízeních, od nejnovějších iPhonů po automobily od největších světových výrobců. Na trhu nadále přetrvává výrazný nedostatek polovodičů a TSMC v posledním roce vyrábí na plné obrátky a zároveň investuje do nových továren a výrobních linek, aby uspokojila poptávku zákazníků. TSMC patří k největším výrobcům čipů na světě a podle tržní kapitalizace je nejhodnotnější společností v Asii.



Analytici investiční banky Bruce Lu a Evelyn Yuová očekávají, že TSMC v letošním roce poroste ještě rychleji. Podpořit by ji měl růst cen, modernizace v odvětví a vysoká poptávka po kryptoměnách. Tržby se podle těchto analytiků zvýší o 26 procent.



Analytik společnosti Bloomberg Intelligence Charles Shum odhaduje, že provozní zisk TSMC za čtvrté čtvrtletí dosáhl 180 miliard TWD. To představuje růst o 14,6 procenta.