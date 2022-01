Ziskovost bank v EU je vyšší než před pandemií, oznámil unijní bankovní úřad

Ziskovost bank v Evropské unii se ve třetím čtvrtletí loňského roku zlepšila a dostala se nad úroveň před pandemií. Přispěla k tomu pomoc vlád v době pandemie, díky které se snížil objem problematických úvěrů. Ve své zprávě to dnes oznámil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).



Kvalita aktiv se podle úřadu dál zlepšila a ziskovost se stabilizovala na vyšší úrovni, než které dosahovala před pandemií. Existují však obavy u těch úvěrů, které měly prospěch z odkladu splatnosti dluhu a programu veřejných záruk. Na trhu také panuje všeobecná nejistota kvůli dopadům nové varianty koronaviru omikron.



Podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů ve srovnání s předchozím čtvrtletí klesl o 20 bazických bodů na 2,1 procenta. Návratnost vlastního kapitálu, což je důležitý ukazatel ziskovosti, činila 7,7 procenta. To je výrazně více než 2,5 procenta ve stejném období předchozího roku. Ve třetím čtvrtletí 2019 návratnost činila 5,7 procenta.



Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1, který se zaměřuje na kmenový kapitál bank, ve třetím čtvrtletí činil 15,4 procenta. To bylo o deset bazických bodů méně než v předchozím čtvrtletí, ale stále výrazně nad požadavkem regulátora.



Zpráva EBA vychází z údajů od 131 bank, které mají na bankovních aktivech v EU podíl 80 procent.