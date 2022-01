Rozbřesk: Prosincová inflace zrychlila, pro trhy už by to ale nemělo být velké překvapení

Dnes české trhy vyčkávali na jedno hlavní číslo - prosincovou inflaci. Růst cen opět zrychlil a meziroční dynamika výrazně překoná 6 %, dosáhla na 6,6 %. Hlavní inflační skok však přijde až v lednu, ve chvíli kdy se opět vrátí na původní úroveň DPH na energie a současně značná část domácností dostane nové vyšší zálohy na elektřinu a plyn (část již přirozeně pocítila vyšší ceny energií ke konci roku).



V prosincové inflaci však kvůli prominuté DPH zatím energie nadále přispívaly k inflaci negativně. Motorem inflačního zrychlení bude na jedné straně opět imputované nájemné (a tím pádem i celá sekce bydlení), dále pak rychlejší meziroční růst cen potravin a pohonných hmot. Naopak trochu zvolnit může inflace v rekreaci a v kultuře. Prosincové číslo okolo 6,5 % (jak naznačovaly naše modely) nebylo tentokrát pro trhy velké překvapení.



A klíčové pro další pohyb tržních sazeb zůstane únorové zasedání ČNB a lednová inflace, která svým způsobem nastaví laťku pro dynamiku inflace v průběhu celého roku. V tomto kontextu byly velice zajímavé poslední výroky Tomáše Holuba z bankovní rady ČNB - ten hovořil o inflačním vrcholu na začátku roku 2022 a relativně rychlém poklesu inflace ke 2 % na konci tohoto roku. My souhlasíme s tím, že inflačního vrcholu můžeme dosáhnout na konci prvního kvartálu - nejistota ohledně míry průsaku energetické inflace do CPI zůstává vysoká. Pak ale počítáme s o poznání pozvolnějším útlumem inflace s tím, že k inflačnímu cíli se budeme blížit až v roce 2023.



I proto věříme, že sazby zůstanou na svém vrcholu v průběhu celého roku 2022 (v základním scénáři 4,5 % s rizikem vychýleným směrem k vyšším sazbám). Na druhou stranu tržní sazby dnes odráží ještě utaženější měnovou politiku (2leté sazby nad 4,60 %) a příliš velký prostor pro jejich další nárůst již nevidíme…





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna se zastavila v okolí 24,40 EUR/CZK a jako by neměla sílu rozšiřovat své zisky… a to nehledě na slabší dolar a silnější akcie. Dnešní nárůst inflace by ji teoreticky měl potěšit, nepůjde však pravděpodobně o velké překvapení a důležitější pro ni bude únorová prognóza ČNB a lednová inflační čísla (viz úvodník).



Zahraniční forex



Dolar dále proti euru ztrácí, neboť se zdá, že američtí centrální bankéři již nedokážou trh překvapit dostatečně jestřábím výrokem. Tak lze charakterizovat i včerejší vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Senátu, který sice neohrozil názor trhu, že sazby se začnou zvedat již v březnu (neboť vysoká inflace ohrožuje trh práce), ale zároveň zůstal v lehce holubičím módu, pokud jde o kvantitativní uvolňování, resp. utahování.

Nejdůležitější makro-údaj týdne - americká prosincová inflace - bude zveřejněn dnes odpoledne. Jak celková, tak jádrová inflace se v meziročním srovnání posunou výše (možná až na 7 %, resp. 5,4 %). Pro trh však již nemusí jít o takové překvapení. Naopak do hry se může dostávat omicron, který si prorazil cestu ve striktně jednající Číně.