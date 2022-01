Sazby se budou muset přehoupnout přes čtyřku, říká viceguvernér ČNB Mora. Podle dalšího člena rady Holuba mohou jít až k 5 procentům

Česká národní banka bude ještě muset přikročit ke zvyšování sazeb. Ty se budou zřejmě muset dostat přes čtyřku. Tempo zvyšování, které ČNB nasadila v loňské druhé polovině roku, ale pravděpodobně pokračovat nebude, prohlásil v rozhovoru se Seznam Zprávy Byznys viceguvernér ČNB Marek Mora. Odpoledne jej doplnil také člen bankovní rady Tomáš Holub, podle kterého se sazby přiblíží až k 5 %.

Poslední prognóza ČNB očekává, že inflace se dostane do blízkosti inflačního cíle v posledním čtvrtletí letošního roku. Chystaná zimní prognóza, kterou centrální banka zveřejní v únoru, to podle Mory zřejmě příliš nezmění. Na cíli bychom měli být někdy počátkem roku 2023, podotkl bankéř.

„Pravděpodobně budeme muset sazby ještě o něco zvýšit,“ řekl také Mora. Trochu výraznější podle něj budou možná muset být jeden nebo dva kroky, v únoru zřejmě ještě více než o čtvrt procentního bodu. Tempo, které ČNB zvolila v loňské druhé polovině roku, ale podle něj pravděpodobně pokračovat nebude. Od května by tak prý už mohl nastat proces „jemného ladění“.

„Myslím si, že se s našimi sazbami budeme muset přehoupnout přes čtyřku,“ uvedl Mora o referenčních sazbách. Tržní sazby se budou možná muset pohybovat v okolí pěti procent. Žádná absolutní hranice, kterou by ČNB u sazeb nechtěla překročit, podle Mory neexistuje. „Sky is the limit, jak říkají Angličané,“ uvedl s tím, že jde jen o rčení.

"Já předpokládám, že můžeme jít se sazbami až někam do blízkosti 5 procent," řekl Tomáš Holub v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Kulminovat bude také inflace. Poslední, listopadová prognóza centrální banky počítala zkraje roku s inflací sedm procent. Podle Mory bude hůř: „Já bych to odhadoval k devíti procentům,“ řekl. Velkou otázkou je přecenění, které firmy provádějí zkraje roku. Vyloučit tak podle Mory nelze ani to, že se inflace vyšplhá na dvouciferné číslo, v okolí deseti procent.

„Vysoká čísla inflace zažijeme za leden, únor, březen,“ podotkl Mora. Uvidíme je tedy na číslech zveřejněných v únoru, březnu a dubnu. ČNB očekává kulminaci inflace v prvním čtvrtletí.

Dnes zveřejněné číslo za prosinec – meziroční růst spotřebitelských cen o 6,6 procenta – tedy ještě tímto vrcholem není. K výraznému zpomalování cen by podle Mory mělo dojít zejména v druhé polovině letošního roku.

ČNB před Vánoci zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Důvodem zvýšení je rostoucí inflace a snaha tlumit inflační tlaky. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v závěru roku 2021 prohlásil, že pokládá za extrémně nepravděpodobné, že by bankovní rada ČNB zvýšila v příštím roce úrokové sazby až nad pět procent.

„Určitě se snažíme naší měnovou politiky přimět občany k tomu, aby více šetřili a méně utráceli,“ zmínil také centrální bankéř. Jestli mají také více pracovat, to by Mora nechal na nich.

ČNB je v boji s vysokou inflací nejagresivnější z centrálních bank ve středoevropském regionu. Od loňského června zvedla hlavní dvoutýdenní repo sazbu celkem o 350 bazických bodů a její další výraznější zvýšení se očekává i na příštím měnovém zasedání 3. února. Jakékoli utažení sazeb, byť o standardních 25 bazických bodů, by nyní vyneslo hlavní sazbu ČNB na nejvyšší úroveň nejméně od začátku roku 2002.

Zdroje: Seznam Zprávy, ČTK, Reuters