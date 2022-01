Evropské burzy po výprodeji techů zřejmě otevřou v záporu. Výsledky oznamují velké americké banky

Technologické tituly táhly ve čtvrtek opět trhy dolů a v Evropě to dnes vypadá na start ve výprodejovém modu. Náladě na Wall Street ve čtvrtek nepomohla další vyjádření představitelů Fedu. Lael Brainardová uvedla, že Fed by mohl zvýšit úrokové sazby už v březnu. Christopher Waller se nechal slyšet, že trojí zvýšení v tomto roce je „dobým základním scénářem“, mohlo by jich být ale i méně, nebo až pět. K volání po letošním zvýšení sazeb se připojili také Patrick Harker a Charles Evans.

Technologický Nasdaq 100 se včera dotkl nejnižších úrovní od října. V Asii dnes o více než 1 procento klesaly indexy v Japonsku a v Koreji, v záporu byly i čínské pevninské indexy, zhruba 0,3 procenta odepisoval hongkongský Hang Seng. Futures na index blue chips eurozóny Euro Stoxx 50 ztrácel naposledy 0,9 %, futures na FTSE 100 byly 0,5 % v záporu, future sna CAC 40 taktéž a futures na DAX odepisovaly 0,6 %. Euro se k dolaru zvedalo o 0,1 % na 1,1469 EURUSD a připomínalo si zisky z asijského obchodování. Česká koruna si pohoršila k 24,55 za euro.

Z Francie a Španělska dnes přijdou data o prosincové inflaci. Německo přijde s daty o HDP za rok 2021.

Po prvních vlaštovkách (Delta Air Lines, TSMC), se dnes v USA naplno rozjede výsledková sezóna za čtvrté čtvrtletí. Čísla oznámí velké americké banky , a . Z americké ekonomiky ale přijdou také dat o průmyslové výrobě za prosinec a tržbách v maloobchodu za stejné období. Odpoledne je doplní index nálady Michiganské univerzity na leden.

Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu pro Group Bank na 52,78 EUR z 34,06 EUR, doporučení zvedá na "kupovat" z "akumulovat". Stejný broker zvedl svoji cílovou cenu pro Monetu na 110 Kč z 95,50 Kč a doporučení zvedl na kupovat z držet. Cílovou cenu pro pak tento broker zvýšil na 1034,47 Kč z 804,77 Kč, doporučení potvrdil na akumulovat.

Generální ředitel a 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Beneš v komentáři pro Hospodářské noviny napsal, že nový jaderný zdroj je klíčem k tomu, jak můžeme v České republice za stávajících podmínek dosáhnout uhlíkové neutrality.