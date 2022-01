Big tech opět táhl trhy dolů

Zámořské indexy se dnes držely spíše v záporných hodnotách, když v horších výkonech pokračovaly především technologické tituly. To odnesl samozřejmě především technologický index Nasdaq (-2,5 %), propadu se ale díky velké váze právě technologických gigantů neubránil ani nejširší index S&P 500. Cenový index výrobců se podle prosincových dat zvýšil o 0,2 %, což je výrazné snížení tempa růstu oproti listopadovým 0,8 %. To může naznačovat na jisté uvolňování dříve velmi napjatých dodavatelských řetězců a také se můžeme těšit, že inflace se již blíží svému vrcholu. Kromě technologií se dnes nedařilo ani zdravotnictví. Hodně se propadal covidový byznys (Novavax -13,7 %, Moderna -5,7 %).Již zde máme také první vlaštovky z korporátních výsledků. Jedny z prvních oznámila letecká společnost Delta Airlines, které se po těžké covidové době podařilo vytvořit opět černá čísla a již jen to stačilo, aby dnes přidala 2,2 %. Taktéž velmi sledovaný polovodičový sektor již má za sebou report prvního svého zástupce. Konkrétně se jednalo o výrobce Taiwan Semiconductors, který naznačil že toto odvětví stále pokračuje v dynamickém růstu a jeho akcie na report výsledků reagovaly posílením o 5,5 %. Zítra výsledková sezona pokračuje reportem bankovních gigantů Chase, a Walls Fargo.