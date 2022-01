Westinghouse má zájem o stavbu vícero bloků. Normou jsou alespoň dva najednou, existuje tak potenciál úspory nákladů

Při stavbě více jaderných bloků současně existuje potenciál úspory nákladů. ČTK to dnes řekli zástupci severoamerické společnosti Westinghouse, která se uchází o stavbu pátého bloku v dukovanské jaderné elektrárně. Firma má podle nich zájem jak o stavbu pátého, tak i šestého dukovanského bloku a třetího a čtvrtého bloku v Temelíně.



Generální ředitel Daniel Beneš opakovaně uvádí, že stavba nového dukovanského bloku bude stát 160 až 180 miliard korun. Podle některých kritiků bude ale konečná cena daleko vyšší.



Vítěz tendru na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny by mohl v České republice postavit až další tři jaderné bloky. Součástí zadávací dokumentace je totiž nezávazná opce na stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín a šestého bloku v Dukovanech.



"Když se bavíme o výstavbě těchto elektráren, je zřejmá synergie. Pokud máme na stavbě stavební tým pro Dukovany 5, nechcete je demobilizovat a pak je přivést zpět pro Dukovany 6. Existuje potenciál úspory nákladů, pokud jsme schopni část tohoto úsilí dělat souběžně," řekl dnes ČTK viceprezident pro nové jaderné zdroje Westinghouse Michael Coon.



Normou je podle něj právě stavba alespoň dvou bloků naráz, stavba pouze jednoho bloku v Dukovanech je spíše výjimkou. Dva bloky postavila firma například v Číně v lokalitě San-men a v lokalitě Chaj-jang. Ve Vogtle ve Spojených státech staví také dva bloky.



Výsledky bezpečnostního posouzení uchazečů o stavbu pátého dukovanského bloku firma k dispozici zatím nemá. "Nebylo nic významného, na co bychom nemohli odpovědět v reakci na bezpečnostní otázky. Mnoho důrazu bylo na řídící a kontrolní systémy a zadávání zakázek uvnitř EU nebo států NATO. Do toho všeho krásně zapadáme. Z našeho pohledu tedy nebyly žádné významné problémy," řekl Coon.



Spuštění nového bloku v Dukovanech v roce 2036 je podle něj reálné. Možné je dle něj získat do roku 2045 stavební povolení i na další bloky, aby je bylo možné považovat za udržitelné a mohly tak být financovány v rámci takzvané taxonomie. "V tom nevidíme problém. Bude záležet na a vládě, jak budou tyto snahy prosazovat a jak budou postupovat," řekl Coon.



Kapacitu na stavbu dalších jaderných bloků firma podle Coona má. "Naším cílem v tomto regionu je mít řadu projektů elektráren AP1000 a podpořit zde energetickou bezpečnost. Takže jakmile získáme tyto zakázky, budeme muset růst, což znamená přivést českou dodavatelskou základnu. Myslíme si, že v regionu, který směřuje k jaderné energetice, existuje spousta synergií, a když se podíváme na AP1000, je to nejlepší technologie," řekl Coon.



Zástupci společnost Westinghouse podepsali memoranda o porozumění se sedmi společnostmi v České republice. Memoranda podepsaná na ministerstvu průmyslu a obchodu se týkají spolupráce na potenciální výstavbě reaktoru AP1000 pro projekt Dukovany 5 a dalších potenciálních projektů AP1000 ve střední Evropě. Navazují na spolupráci firmy se společnostmi Královopolská, Vítkovice, I.B.C. Praha, I&C Energo, NOPO, Sigma Group a Infer.



Westinghouse je jedním ze zájemců o výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Mezi uchazeče patří také francouzská společnost a jihokorejská KHNP.