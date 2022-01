Ani velká akvizice sentiment nezvedla, akcie dál padají v obavách z Fedu

Ostatní zprávy z finančních trhů dnes jednoznačně zastínila oznámená akvizice Blizzardu Microsoftem. Takové zprávy občas dokáží zlepšit tržní sentiment, ale tentokrát to nevyšlo, ačkoli samotné akcie Blizzard jsou nahoře o 28 procent.



Celkový vývoj akciových trhů zůstává od rána negativní a hledat za tím můžeme obvyklého podezřelého - růst dluhopisových výnosů. Americká výnosová křivka se posouvá o 6 bazických bodů vzhůru, když se delší splatnosti přidaly k těm kratším a vydávají se dál nad loňská maxima. Trh do cen započítává stále agresivnější politiku Fedu.

Obavy z inflace a politiky centrální banky dnes zažehlo zdražení ropy, ale byl to jen úvodní spouštěč - ropa během dne už začala ztrácet. Výnosy se však naopak šplhají dál nahoru a drží akcie pod tlakem. Podle očekávání trh nevěnoval příliš pozornosti novým makrodatům. Německý ZEW vyšel slušně vysoko, naopak index aktivity newyorského Fedu spadl až těsně pod nulu. To samozřejmě náladě moc nepřidá, ale slabý výsledek se dá svést na omikron v oblasti, takže by ho trhy měly vstřebat. O něco horší je to s výsledky , které naznačují, že nejlepší kvartály má banka za sebou při slabší investiční aktivitě. Banka se tak přidala k JPM a její akcie prudce klesají.

Nasdaq už padá o více než 2 procenta, S&P 500 je dole o 1,7 pct. V Evropě je DAX níž o procento, FTSE 100 ztrácí 0,6 pct, CAC 40 klesá o 0,8 pct a nizozemský AEX dnes odepisuje 1,4 procenta. Zhoršená nálada vůči riziku i vyšší výnosy vrátily opět do hry dolar, který se už v posledních dnech vydal proti euru ztrácet. Dnes naopak posiluje a kurz se dostává na 1,1335. Spolu s tím dolar slušně posílil i ke koruně, která dnes na páru s eurem zůstala poměrně v klidu.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4258 -0.0783 24.4906 24.3908 CZK/USD 21.5500 0.5740 21.5620 21.3705 HUF/EUR 357.9597 0.5627 358.2900 355.6400 PLN/EUR 4.5334 -0.4110 4.5370 4.5198

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2008 -0.5829 7.2521 7.1964 JPY/EUR 129.9300 -0.6427 131.0760 129.8199 JPY/USD 114.6400 0.0209 115.0040 114.4700

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8344 -0.1777 0.8379 0.8341 CHF/EUR 1.0394 -0.3175 1.0443 1.0386 NOK/EUR 9.9750 -0.2421 10.2658 9.9248 SEK/EUR 10.3394 0.4318 10.3429 10.2288 USD/EUR 1.1334 -0.6504 1.1421 1.1327

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3916 0.3618 1.3937 1.3835 CAD/USD 1.2536 0.1518 1.2549 1.2495