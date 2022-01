OPEC očekává dobrý rok pro trh s ropou. Výhled poptávky nechává beze změn

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zatím nechává výhled růstu celosvětové poptávky po ropě na letošní rok beze změn. Ve své měsíční zprávě předpokládá, že situace na trhu bude letos dobrá, navzdory koronavirové variantě omikron a zvyšování úrokových sazeb. OPEC dál čeká růst poptávky o 4,2 milionu barelů denně.



"Neočekává se, že měnová opatření zbrzdí základní dynamiku růstu globální ekonomiky. Slouží spíše k překalibrování ekonomik, jež by se jinak přehřály," uvedl ropný kartel ve zprávě. "Máme za to, že trh s ropou se bude po celý rok 2022 těšit dobré podpoře," dodala organizace.



Spotřeba ropy ve světě by měla ve třetím čtvrtletí překročit hranici 100 milionů barelů denně, což je také v souladu s prognózou z minulého měsíce. Svět naposledy přes 100 milionů barelů ropy denně podle údajů organizace poptával v roce 2019.



"Nová varianta omikron může mít dopad v první polovině roku 2022. Závisí to na dalších případných uzávěrách a možném rostoucím počtu hospitalizací s dopadem na pracovní sílu. Prognózy hospodářského růstu ale zůstávají velmi dobré," uvedl OPEC.



Skupina OPEC+, která zahrnuje OPEC a jeho spojence v čele s Ruskem, se na začátku měsíce dohodla, že v únoru podle plánu zvýší těžbu ropy o dalších 400.000 barelů denně. Stejně zvyšuje těžbu každý měsíc už od srpna.



Dnešní zpráva ukázala, že produkce OPEC v prosinci vzrostla o 170.000 barelů na 27,9 milionu barelů denně. To je menší nárůst, než má kartel podle dohody povoleno.



Po útoku jemenských šíitských povstalců na hlavní město Spojených arabských emirátů dnes vystoupily ceny ropy na maximum od října 2014. Růst vyvolaly obavy, že by mohly být dodávky suroviny přerušeny.