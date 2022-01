Průměrná sazba hypoték v prosinci stoupla nejvíce od roku 2003

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,99 procenta z listopadových 2,70 procenta. Sazba vzrostla podesáté v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu, podle kterého byl nárůst nejvyšší od roku 2003, tedy od doby fungování ukazatele. Hypoindex se sestavuje podle jiné metodiky než Hypomonitor, který Česká bankovní asociace zveřejnila minulý týden ve čtvrtek.



"Jde o nejvyšší meziměsíční nárůst v historii Hypoindexu. A s ohledem na stále rostoucí nabídkové sazby je jasné, že budou stoupat i nadále. Můžeme očekávat, že tento trend bude platit pro celý letošní rok,“ uvedl analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Přestože zájem o hypotéky pozvolna opadal, objem poskytnutých hypoték se za celý rok 2021 přiblížil hranici 430 miliard korun. Dosud držel prvenství rok 2020, kdy banky poskytly hypotéky za 254 miliard Kč. Meziročně tak hypoteční trh vzrostl o téměř 70 procent. Letos se ale objemy propadnou minimálně o pětinu, dodal.



Banky loni v prosinci poskytly 10.745 hypoték za 34,532 miliardy korun. Ve srovnání s listopadem klesl počet poskytnutých hypoték o 5,5 procenta a objem o 7,2 procenta. "V loňském roce sice nebyl prosinec nejsilnějším měsícem, přesto se i přes pokles zájmu o hypotéky stal nejúspěšnějším posledním měsícem roku v historii Hypoindexu. Objemy ve srovnání s dosud nejsilnějším prosincem roku 2020 vzrostly o 17 procent," podotkl Sýkora



Rok 2021 se podle něho stal naprostým extrémem poskytnutých úvěrů na bydlení, když byl objem téměř dvojnásobný proti velmi silným letům 2016, 2017 a 2020. Důvodem byla kombinací dvou faktorů, a to enormní poptávky a neustále rostoucí ceně nemovitostí, dodal. Minulý rok byl ovšem ojedinělý i ohledně úrokových sazeb.



"V lednu jsme začínali na sazbě 1,94 procenta a naopak prosinec končil s průměrnou úrokovou sazbou 2,99 procenta. To je rozdíl přes jeden procentní bod, což lze považovat také za rekord na hypotečním trhu. V letošním roce 2022 tak lze očekávat také velmi extrémní časy. Očekává se totiž růst úrokových sazeb až k hodnotám, které nepamatujeme více než deset let,“ upozornil Sýkora.



Finále roku 2021 bylo ve znamení kompletace rozjednaných obchodů, dobíhala spousta hypoték s garantovanými sazbami okolo tří procent, připomněl Daniel Horňák ze společnosti Patron. Reálné sazby na konci roku byly podle něj již přes čtyři procenta a růst pokračoval i v začátku roku 2022.



Je pravděpodobné, že růst průměrné sazby bude nadále zrychlovat a není vyloučeno, že se brzy podívá za hranici čtyř procent, souhlasil Sýkora. Za tuto úroveň se průměrná sazba dostala naposledy v srpnu 2011. Nejvyšší úrovně dosáhla průměrná úroková sazba podle Hypoindexu v srpnu 2008, kdy se vyšplhala na 5,82 procenta, uzavřel.

Objem (mld. Kč) Měsíc / Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 leden 24,942 16,88 10,93 16,503 17,532 12,646 únor 29,913 18,563 10,881 15,96 18,95 14,615 březen 44,723 18,829 14,746 19,247 21,131 17,906 duben 39,18 17,845 14,615 16,871 17,579 17,06 květen 40,555 16,487 15,927 16,757 21,155 20,702 červen 44,473 20,95 16,498 19,38 22,206 23,776 červenec 35,261 21,597 15,435 15,386 14,578 15,225 srpen 33,731 19,173 14,289 18,788 18,036 18,139 září 30,571 22,052 15,007 20,805 17,093 19,607 říjen 32,06 25,214 16,953 24,284 17,94 18,785 listopad 37,204 26,917 18,301 19,495 19,46 29,683 prosinec 34,532 29,516 17,996 14,935 20,138 17,665 Celkem 427,145 254,023 181,578 218,411 225,798 225,809