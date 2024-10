Studie: Nové nemovitosti zdraží podle developerů v 2. pololetí o sedm procent

Většina developerských společností očekává, že nové nemovitosti v druhém pololetí zdraží proti předchozímu pololetí v průměru o sedm procent. Důvodem je přetrvávající vysoká poptávka, nedostatečná nabídka nových bytů na trhu a rostoucí stavební náklady. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, jejíž zástupci ji dnes představili novinářům. Před půl rokem téměř dvě třetiny developerů plánovalo zvýšit ceny o 4,6 procenta.



"Poptávka po nových bytech je už nyní velmi vysoká a očekávám, že s dalším poklesem úrokových sazeb ještě poroste. V příštím roce bychom se mohli dočkat i nových prodejních rekordů. Na oživení trhu reagují i developeři, kteří opět ve větším zahajují nové projekty. Nabídka bytů ke koupi by proto mohla mírně vzrůst," řekl předseda představenstva developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.



Podle studie poptávka po bytech v současnosti vysoce převyšuje nabídku a tlačí na výstavbu a ovlivňuje zdražování nemovitostí. V Praze tlak ještě zvyšuje stěhování lidí do města. Podle studie by v letošním druhém pololetí mohla být poptávka po nových bytech o pět procent vyšší než v prvním pololetí a v první půlce roku 2025 by mohla vzrůst o dalších 4,9 procenta.



O dalším zdražování nemovitostí je přesvědčeno 84 procent developerských společností dotázaných CEEC Research. Významný narůst cen je podle společnosti patrný hlavně ve velkých městech, kde je silná poptávka a omezené možnosti výstavby. Podle 13 procent firem se ceny nového bydlení nezmění a tři procenta očekávají v letošním druhém pololetí zlevnění.



"Pozvolné snižování sazeb je patrné celý rok 2024 a předpokládám, že bude pokračovat i nadále. To znamená opětovně zvýšený zájem o koupi nemovitostí a s tím i spojený růst cen nemovitostí, který můžeme pozorovat již nyní vzhledem ke stále trvající nedostatečné výstavbě bytů," řekl ředitel platformy UlovDomov Michal Hrbatý.



Společnosti také očekávají, že nabídka nových nemovitostí v porovnání s prvním pololetím roku vzroste v jeho druhém pololetí o 2,5 procenta. V první polovině příštího roku by pak měla stoupnout o dalších 3,8 procenta. Nejistá je podle developerů ale situace s povolováním staveb a bude podle nich záležet i na tom, jak dlouho bude potrvá náprava současného stavu digitalizace. Nyní podle studie ubývá vyřízených stavebních povolení a zkolaudovaných projektů.



Z posledních údajů Swiss Life Hypoindexu vyplývá, že průměrná sazba hypoték na počátku října nepatrně klesla, meziměsíčně se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,34 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Letos průměrná sazba hypoték klesla o 0,68 procentního bodu. Vedle toho ČNB snížila ve stejném období svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu na aktuálních 4,25 procenta.