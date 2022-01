Trhy končí týden na vlně špatných zpráv

I v závěru týdne pokračovaly zámořské indexy v poklesu. Nasdaq uzavírá již čtvrtý poklesový den v řadě. Největší poprask dnešního dne způsobil bezesporu streamovací gigant , který včera po uzavření trhu odreportoval výsledky hospodaření, ve kterých ukázal, že kupodivu raketový růst není možné udržet (přeci jenom počet potenciálních uživatelů je konečné číslo). Zároveň v jeho ziskových predikcích hraje roli posilující dolar , který ukrajuje z jeho marže. Sečteno podtrženo zakončil obchodní den se ztrátou 21,8 % na cenách, kde se naposledy obchodoval v květnu roku 2020. Propad Netflixu zasáhnul i ostatní společnosti, které mají co dočinění se streamingem. Disney poklesl o 6,9 %, ViacomCBS o 7,4 %, Roku o 9,2 % a zasáhnut byl dokonce i , pro který jsou výnosy ze streamovací služby pouze zrnkem v moři (-6 %).Včera propadl výrobce rotopedů Peloton Interactive po spekulacích, že zaostává za svými cíli. To dnes jeho CEO dementoval a dokonce zvedl výhled na druhý kvartál letošního roku. Peleton tak dnes přidává 11,7 %, se včerejším propadem je ale stále -15 % od středečních cen. Obecně se dá říci, že s nastupující mutací omikron se bude přestávat dařit koronavirovým vítězům. Zdá se že nakažlivější ale méně nebezpečná varianta by mohla pomoci světu vrátit se do starých kolejí.O 7,1 % dnes propadl i Bitcion. Může za to souhra dvou faktorů. Jednou je aktuální odklon od rizikovějších aktiv spojený s růstem výnosů. Druhou potom návrh ruska, že zakáže používání a těžení kryptoměn. Kryptoměnová burz Coinbase, která se obchoduje od dubna loňského roku, dnes na to konto ztratila 13,4 %.