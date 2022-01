Evropa zahájí červeně, panují obavy z Fedu a Ruska

pokud by příšla korekce 50%, možná by to odpovídalo realitě.....ale FED nedopustí ani 10% korekci....budou lhát blafovat, nepřekvapilo by mne, že by začali upravovat statistiky.....prostě řekli jasně, dokáží bojovat s inflací, aniž by to poškodilo ekonomiku....buď perte mobile, nebo nějaká levárna

