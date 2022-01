Volatilní úvod týdne v USA

Dnešní obchodní den v USA byl extrémně volatilní, rovněž objemy obchodů byly nadprůměrné. V úvodu se dostaly hlavní indexy do výrazného záporu (-3 %), aby v závěru značnou část ztrát umazaly a dokonce se dokázaly přehoupnout do kladných čísel. Čím byla způsobená taková volatilita a budou propady pokračovat? Hlavním strašákem pro trh je aktuálně FED - ve středu by se měl FED vyjádřit k dalšímu směřování monetární politiky a vzhledem k výrazné inflaci panuje obava, že FED začne s "utahováním" své rozvolněné politiky dříve, než se čekalo. To by samozřejmě mohlo mít další negativní vliv nejen na akciové trhy, ovšem otázkou zůstává, co je již započteno v trhu a co nikoliv. Osobně jsem názoru, že výprodej může ještě chvilku pokračovat. Nesdílím však názor, že by měl trh padat o další desítky procent. Věřím, že pokud FED bude komunikovat a jednat dostatečně transparentně, trhy se mohou opět uklidnit. Je však třeba mít na paměti, že nás pravděpodobně nečeká tak dobrý rok pro akcie jako tomu bylo v minulých letech a tomu je třeba přizpůsobit strategii obchodování (držet větší podíl hotovosti, využívat více stop-loss pokynů, diverzifikovat nákupy v čase apod.).

Dalším faktorem, který bude pro trhy neméně důležitým je začínající výsledková sezóna. Tento týden se můžeme těšit na výsledky společností jako je , , , , , a mnoho dalších. O volatilitu na trzích tedy nejspíš nebude nouze ani v dalších dnech.