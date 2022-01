Čeští investoři zvedli svůj podíl v americké kolébce "slevomatů". Akcie vystřelily nahoru

Širokému americkému trhu se ve středu v souvislosti v jestřábím vyjádřením předsedy americké centrální banky tolik nevedlo, to ale neplatilo pro akcie společnosti Groupon. V průběžném obchodování se akcie tohoto amerického slevového portálu dokázaly zvednout i o 27 procent po informacích, že jeho významný akcionář, kterým je česká skupina Pale Fire, zvýšil svůj podíl v této společnosti na 9,5 procenta z dosavadních 6,9 procenta. K tomu se přidala spekulace, že britská platební firma SumUp, kde je Groupon jedním z prvních podporovatelů, uvažuje o tom získat nové peníze od investorů. Investiční kolo by ji prý mohlo ocenit na 20 miliard EUR. To by cca 5% podílu, který Groupon ve společnosti drží, přisoudilo větší hodnotu, než je samotná tržní kapitalizace společnosti Groupon.

Investiční fond soukromého kapitálu Pale Fire investorů Jana Barty a Dušana Šenkypla je s podílem 9,52 procenta outstanding akcií Grouponu druhým největším akcionářem této americké společnosti, která podle Pale Fire platí za průkopníka hromadných slev.

Akcie Grouponu se po této informaci zvedly o 23 procent. Další procenta navíc v průběžném obchodování včera přihodily po nepotvrzených zprávách, že SumUp by mohl chtít od investorů i více než půl miliardy EUR. S výše zmíněným oceněním by se z něj stal jeden z nejvýše oceněných startupů v Británii.



Obchodování v New Yorku akcie Grouponu nakonec zakončily vyšší o 20 procent a od začátku roku zatím vzrostly o 15,2 procenta. Průběžný středeční vzestup pro ně byl největší od března 2021, uvedl Bloomberg. Výkonnost akcií společnosti Groupon za poslední rok do 26. ledna ukazuej graf níže:







Stranou zájmu investorů tak mohlo zůstat oznámení žaloby, kterou k soudu v Delaware podal investor Grouponu na členy správní rady a management této společnosti. Ti podle něj klamali investory o udržitelnosti hlavního podnikatelského segmentu. Mluvčí společnosti v prohlášení Bloombergu ve středu večer označil obvinění z údajného insider tradingu za "prokazatelně falešné".

SumUp, který má sídlo v Londýně, vyrábí platební terminály umožňují platební řešení prostřednictvím debetních a kreditních karet i bezkontaktní platby. Kromě toho má řešení pro přijímání plateb online. Společnosti získala loni v březnu 750 milionů EUR od nových a stávajících investorů, mezi kterými je také .



Nakupování online se během pandemie Covid-19 rozšířilo. Po nejnovějším tržním výplachu, který se dotkl akcií veřejně obchodovaných technologických firem, ale prominentní investoři v sektoru začali upozorňovat na hluboké rozdíly ve valuacích firem obchodovaných veřejně a firem držených stranou, podotkl Bloomberg. Rizikový kapitál tak zřejmě čekají úvahy o tom, s jakou vervou teď do obchodů vstupovat, a za jakou cenu.

Zdroje: Bloomberg, Pale Fire, Patria.cz