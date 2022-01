Kryptoměna Facebooku Diem končí, firma prodává technologie za 200 milionů

Konsorcium Diem Association, které v roce 2019 založila společnost s cílem vytvořit novou kryptoměnu, postupně ukončuje činnost a své technologie prodává zhruba za 200 milionů dolarů (4,4 miliardy Kč) malé kalifornské bance Silverage. Informovaly o tom deníky The Wall Street Journal (WSJ) a Financial Times (FT), které se odvolávají na zdroje obeznámené se situací. Americký internetový obr tak podle FT přiznává porážku ve svých kdysi rozsáhlých ambicích v oblasti digitálních plateb.



Společnost , která se loni přejmenovala na Meta Platforms, představila plán na vytvoření nové digitální měny v červnu 2019. Nová měna se původně měla jmenovat libra, později se její název změnil na diem.



Projekt od začátku čelil překážkám. Plány totiž vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéři a politiky obavy, že nová digitální měna by mohla destabilizovat měnovou politiku, usnadnit praní špinavých peněz a narušit ochranu soukromí.



Facebook společně s řadou partnerů, včetně společností Paypal, či , vytvořil pro správu projektu konsorcium Libra Association, které se později přejmenovalo na Diem Association. Kvůli obavám z odporu regulátorů a politiků se však některé podniky z konsorcia brzy po jeho vzniku stáhly.