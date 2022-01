Rozbřesk: Jak moc bude chtít ČNB trhy překvapit?

Kalendář ekonomických dat a událostí napovídá, že tento týden rozhodně nebude patřit mezi ty nudné. Už dnes se pozornost finančních trhů zaměří na předběžné výsledky evropské ekonomiky, které by měly naznačit, jak si vedla většina zemí eurozóny v posledním kvartále loňského roku, kdy delta variantu koronaviru začal postupně vytlačovat v té době ještě málo známý omikron.

Z dosud zveřejněných předběžných čísel vyplývá zajímavý kontrast mezi utlumenou německou ekonomikou a nadále expandující Francií, která se v loňském roce dokonce dobrala sedmiprocentního růstu. Po „starých“ číslech o HDP přijdou už zítra na řadu indexy nákupních manažerů, které ukážou, jak se průmyslu a službám v zemích eurozóny dařilo v úvodu letošního roku. Nakolik je ovlivňovaly stále nefunkční dodavatelské řetězce nebo protipandemické restrikce. Tím nejzajímavějším na výsledcích PMI však budou nové zakázky, které by mohly vyznívat poměrně optimisticky. Ve středu přijde v eurozóně na řadu (zřejmě už nižší) inflace, o níž bude bezpochyby řeč i na čtvrtečním zasedání ECB. Ne že bychom čekali, že by společná centrální banka přímo na zvýšené inflační tlaky v eurozóně konečně nějak reagovala, ale přece jen bude mít šanci přiblížit své záměry ohledně dalšího postupu v oblasti kvantitativního uvolňování a zvyšování sazeb v následujících letech.



A centrální banka bude v centru pozornosti i u nás, protože ve stejný den jako v eurozóně bude zasedat i ČNB. Mediální ofenzíva před zasedáním dodala jasný signál, že další zvýšení sazeb je na spadnutí, takže nyní jde jen o to, jak moc bude chtít ČNB trhy překvapit. Zda pětiprocentní laťka zůstane pro repo sazbu nedotknutelná či nikoliv. O tom napoví nejenom komentář guvernéra po zasedání, ale i prognózy a alternativní scénáře, které by centrální bankéři měli podobně představit už v pátek. Na čtvrtečním jednání sice nebudou mít k dispozici lednovou v podstatě nepredikovatelnou inflaci, avšak v rukou budou mít předběžný výsledek českého HDP za čtvrtý kvartál, lednové PMI a také výsledek státního rozpočtu za první měsíc roku. I tato čísla budou nejspíš vyznívat ve prospěch dalšího navýšení sazeb, a tak je už jen otázkou, zda to bude o 75 základních bodů či více.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v závěru uplynulého týdne obchodovala bez výraznějších výkyvů pod hranicí 24,50 EUR/CZK. Tento týden sice finanční trhy čeká přísun nových dat z ekonomiky, ale hlavní událostí bude nepochybně první letošní zasedání bankovní rady ČNB. Centrální bankéři na něm nepochybně opět zvýší úrokové sazby a rozšíří tak úrokový diferenciál, ale zároveň by díky nové prognóze měli dát trhu signál, kde vidí maximální úroveň sazeb v tomto cyklu. Konkrétně, zda hranice pěti procent zůstane nedotknutelná či nikoliv. Samozřejmě čím razantnější postoj ČNB zastane, tím lépe pro korunu.



Zahraniční forex

Eurodolar startuje pěkně nabitý týden pod hladinou 1,12, když dnes dopoledne jej čeká výsledek HDP eurozóny za čtvrtý kvartál a brzy odpoledne německá inflace za leden. Obojí by nemuselo dopadnout pro euro špatně, ale pokud se ECB neprobudí ze svého bludu o tranzitorní inflaci, tak silná data nemusí pro euro nic moc znamenat. Dodejme, že zasedání ECB je ve čtvrtek.



Střední Evropa bude dnes v čele se zlotým sledovat, jak dopadne výsledek polského HDP za celý rok (čekejme velmi dobré číslo směrem k 6 %), avšak regionální měny si musí dát i pozor na možnou nákazu z Turecka, kde prezident Erdogan opět tlačí na centrální banku, aby snížila úrokové sazby. Na druhou stranu ovšem možnou vojenskou krizí ohrožovaný rubl dále maže ztráty (byť důvodem je spíše stále rostoucí cena ropy).



Akcie

Americké akciové trhy v závěru týdne konečně nalezly recept na růst a index S&P posílil nejvíce v tomto roce. Díky pátečnímu silnému růstu o více než 3 % se v posledních vteřinách tento index vymanil z týdenní ztráty, když mu hrozilo, že uzavře první sérii pět týdenních propadů v řadě od roku 2012. Index S&P 500 si v pátek sice připsal 2,4 %, ale přesto má namířeno k nejhoršímu měsíci od března 2020. Akcie Apple posílily o 7 %. Po silných výsledcích se dařilo i akciím Visa, které zpevnily o výrazných 10,6 %. Akcie MasterCard posílily o více než 9 %. Akcie Caterpillar byly nejslabším titulem z indexu Dow Jones, když odepsaly přes 5 %, což představuje nejhorší propad za posledních 14 měsíců.