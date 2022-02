Webinář Staňte se mistry tradingu II již dnes od 15:00! Jak poznat fázi poklesu a proč se nebát obchodování na krátko podle Stana Weinsteina?

V druhém díle webináře Staňte se mistry tradingu se mimo jiné podíváme i na tradingové techniky Stana Weinsteina. Tento trader se proslavil především svou knížkou Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets, spíše než by ohromoval svými tradingovými výsledky. To ale nic neubírá na vážnosti jeho poznatků a strategií. Ostatně, co může být špatného na pravidlech, jako je vstup do pozice při prolomení podpory či rezistence, obchodování ve směru dlouhodobého trendu akcie i celého trhu, používání trailing stopů nebo klouzavých průměrů? I tom bude dnešní webinář Staňte se mistry tradingu II, na který se můžete zdarma přihlásit právě zde. Začínáme dnes 1. února od 15:00!



V prvním díle jsme se dívali na tradery, kteří do své celkové analýzy kromě technické analýzy významným způsobem zapojovali i analýzu fundamentální. Ať už William O´Neil nebo Mark Minervini, oba dva tito tradeři vybírají pro své investice pouze nejlepší akcie z nejúspěšnějších odvětví, které mají skvělé výsledky a vyhlídky. Richard Dennis, o kterém jsem psal v minulém článku, se na fundament nedíval vůbec, když ho zajímala čistě a pouze technická analýza.

A s fundamentem si příliš nedělal hlavu ani Stan Weinstein, který se specializoval na technickou analýzu akcií. Podobně jako Minervini i Weinstein vychází ze čtyř fází akciového cyklu:

1) Formování základny – během této fáze již nedochází k vytváření nových minim. Cena se nadále pohybuje pod 150denním klouzavým průměrem (Weinstein uvádí 30týdení kl. průměr, což je to samé), ale tento průměr již přestává klesat a vyrovnává se do horizontální polohy. Ke konci této fáze již může docházet k růstu objemu, což je při růstu vždy pozitivní signál. Tato fáze může trvat měsíce, ale klidně i roky, a proto se v této fázi nakupovat nevyplácí. Jedním z Weinsteinových pravidel tedy je, nenakupovat pod 150denním klouzavým průměrem.

2) Růstová fáze – tato fáze obvykle začíná nějakým průlomem, zpravidla se jedná o prolomení nějaké rezistence nad úrovní 150denního klouzavého průměru, který již přesvědčivě směřuje vzhůru. Weinstein zde zároveň upozorňuje, že fundament firmy v této úrovni ještě nebude nijak oslnivý, takže rozhodnutí bude muset vycházet čistě z technické analýzy. Jakmile investor naskočí do tohoto rozjíždějícího se vlaku, tak měl by očekávat postupný posun vzhůru, avšak je nutné se připravit na to, že to nikdy nebude růst v přímé linii. Ovšem dokud zůstává cenový vývoj nad úrovní 150denního kl.p., tak by měl investor svou pozici držet dál.

3) Zóna vrcholu – posun vzhůru postupně ztrácí na síle a akcie se začíná pohybovat do strany. V této fázi obvykle uvidíme vysoké zobchodované objemy bez dalšího posunu vzhůru a čára 150denního klouzavého průměru se zplošťuje do horizontální polohy. Cena akcie se již neobchoduje nad tímto průměrem, ale poskakuje kolem něj (chvíli nad, chvíli pod ním). V tuto chvíli ale Weinstein doporučuje prodat pouze půlku pozice, protože je zde pořád šance, že dojde nastartování dalšího růstu. V této fázi musí být člověk opatrný, protože kolem těchto akcií obvykle chodí mnoho úžasných zpráv o dalším obrovském potenciálu. Základním pravidlem ale je, že v této fázi trhu nikdy nenakupujte.

4) Fáze poklesu – tato fáze obvykle začíná prolomením úrovně podpory. Podle Weinsteina není k potvrzení prodejního signálu zvýšený objem (ten je klíčový pouze při růstovém průlomu). Na začátku této fáze se vám obvykle nebude chtít prodávat, protože fundament zde zůstává nadále silný. Pro tuto oblast platí další silné pravidlo – v žádném případě zde nenakupujte.

Weinstein má hned několik zajímavých tipů nejen pro nákupy, ale možná i trochu netradičně pro spekulaci na pokles, tzv. short sell. Tento trader předně nikdy nechápal, proč se obchodování na krátko investoři tolik obávají. Za použití přísné disciplíny ohledně stop lossů je podle něj riziko úplně stejné jako při nákupu akcií. A jaké chyby podle Weinsteina obvykle investoři při shortování dělají?

1) Při rozhodování o vstupu do krátké pozici využívají fundamentální kritéria, jako je vysoké P/E. Takto označené akcie pak označují jako nadhodnocené a považují je za vhodné kandidáty na short sell. Nemusíme dlouho hledat nějaké příklady, stačí se podívat na akcie Tesly, které jsou již několik let na fundamentálně ustřelených úrovních, ale přesto se jim dobře daří.

2) Další chybou bývá shortování akcií jen kvůli tomu, že se jejich cena příliš vysoko. Tato taktika je obvykle založená jen na jakýchsi pocitech, že cena akcie už je příliš vysoko a Weinstein jí přirovnává k ruské ruletě. Investoři často shortují akcie v jejich druhé fázi a pak nechápou, proč pořád prodělávají.

3) Nikdy nespekulujte na pokles akcie, o které všichni hovoří, že jí shortují. Často to bývá past a propad této akcie přichází až potom, co na jejím shortování mnoho investorů ztroskotá.

4) Nikdy neshortujte akcii, která je nad svým 150denním klouzavým průměrem.

Při rozhodování o nákupu Weinstein doporučuje nejdříve zvážit celkový trend trhu. Pokud je celkový trend v klesajícím trendu, tak jsou vaše šance na úspěch relativně nízké. Pokud je ale trh v rostoucím trendu, tak v dalším kroku byste měli identifikovat ty technicky nejzajímavější sektory. Ve třetím kroku byste se měli zaměřit na ty nejlepší akcie v daném sektoru. Co se týče hodnocení celkového trendu, Weinstein je plně oddaný svému 150dennímu klouzavému průměru. To znamená, že obchodování hlavních indexů nad touto úrovní napovídá investorům, že jsme v rostoucím trendu, zatímco obchodování pod ním indikuje klesající trend.

Jeden z indikátorů, který Weinstein považuje za klíčový, je ukazatel relativní síly akcie vůči celkovému trhu neboli indexu. Co tento indikátor vlastně ukazuje? Jak ho v při obchodování využívat a kde ho případně dohledat?

Na závěr přidávám pár zajímavých doporučení a komentářů od úspěšných traderů.

John Carter: „Být v pozici někdy znamená čekat několik týdnů, než se situace vyvine tím správným směrem. To vyžaduje trpělivost a schopnost vystoupit z trhu a nezírat celý den do grafů. Toto je pro většinu traderů ohromný problém. Sledují neustále burzu, nechají se emočně vtáhnout do vývoje, což je přivede v omyl a uzavření obchodu. Pokud všichni očekávají pokles, tak jsou již všichni účastníci na tento pohyb nastaveni, a na trhu již nemá kdo prodávat. Proto se trhy často nevyvíjí tak, jak se očekává.“

Zajímavá je i jeho hláška: „Profil průměrného tradera vypadá asi takto: Špatné dovednosti na špatném místě ve špatnou dobu.“

Stuart Walton: „Zvláštní věc na investičním byznysu je to, že nezáleží, jakého velkého úspěchu dosáhnete, pokud dovolíte svému egu řídit vaše obchody, stačí jeden špatný obchod a jste mimo hru.“



„Investor, který neudělal nikdy chybu, je z mého pohledu nebezpečný, protože k chybám prostě docházet bude. Pokud jste již na trhu chyboval, tak víte, že se to může opakovat, a díky tomu jste opatrnější.“

Steve Lescarbeau: „Devadesát procent mého úspěchu stojí na tom, že nedělám hlouposti. Neprodávám své vítěze a nedržím poražené. Nenechávám se emocionálně vtáhnout do trhu a dělám jen obchody, kdy je pravděpodobnost na mé straně.“

A nakonec se ještě podívejme na čtyři základní rady od Michaela Masterse:

1) Učte se ze svých zkušeností.

2) Vytvořte si tradingovou filozofii (strategii).

3) Definujte si obchody, kde je vysoká pravděpodobnost úspěchu.

4) Vždy mějte plán pro nákup i prodej.

Tak tedy ještě jednou, live webinář Staňte se mistry tradingu II se mnou již dnes v úterý 1. února od 15:00

Pavol Mokoš