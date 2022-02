Průmyslová výroba loni stoupla o 6,4 procenta, na předcovidovou úroveň ale nedosáhla

Průmysl zakončil rok 2021 poklesem, a to jak v prosinci, tak v celém posledním čtvrtletí. Za celý rok 2021 se průmyslová produkce zvýšila, a to o 6,4 procenta po předchozím více než 7% poklesu. Na úroveň před pandemií ale ještě nedosáhla. Oznámil to dnes Český statistický úřad. V samotném prosinci průmyslová výroba klesla reálně meziročně o 2,1 % a proti listopadu byla nižší o 2,9 procenta. Hodnota nových zakázek se ale v prosinci meziročně zvýšila o 5,3 %.

„Průmyslová produkce v roce 2021 po předchozím více než 7% poklesu vzrostla o 6,4 %. Objem výroby v porovnání s předchozím rokem zvýšila naprostá většina průmyslových odvětví v podstatě rovnoměrně. Předcovidové úrovně však kvůli problémům ve výrobě motorových vozidel nedosáhla,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.„Průmysl zakončil rok 2021 poklesem, a to jak v prosinci, tak v celém posledním čtvrtletí. Zásadní podíl na tomto výsledku měla výroba automobilů a navazující obory, kde se firmy i nadále potýkaly s problémy v dodavatelských řetězcích a zvyšujícími se cenami materiálů a energií. Svou roli sehrála i vyšší srovnávací základna,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

K meziroční změně průmyslové produkce v samotném prosinci nejvíce přispěla výroba motorových vozidel se záporným příspěvkem -2,8 procentního bodu. Průmyslová produkce nejvíce vzrostla ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla, ostatních dopravních prostředků a zařízení a ostatních nekovových minerálních výrobků.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2722 -0.5543 24.3808 24.2635 CZK/USD 21.2290 -0.2889 21.3315 21.2135 HUF/EUR 354.0100 -1.1343 354.6500 353.6600 PLN/EUR 4.5543 -0.3673 4.5598 4.5458

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2698 -0.3296 7.2736 7.2636 JPY/EUR 131.6950 -0.2152 131.8630 131.6209 JPY/USD 115.1810 -0.0581 115.3450 115.1690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8445 -0.2121 0.8453 0.8439 CHF/EUR 1.0577 -3.5036 1.0578 1.0563 NOK/EUR 10.0685 0.7013 10.0691 10.0294 SEK/EUR 10.4599 3.3622 10.4774 10.4398 USD/EUR 1.1434 -0.1341 1.1439 1.1424

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4098 -0.3090 1.4156 1.4071 CAD/USD 1.2733 -0.1979 1.2733 1.2710

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Zdroj: ČSÚ