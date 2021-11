Petr Dufek: Automobilový průmysl sráží výsledky celého odvětví

...politici... obávám se, že z tohoto vlaku již nelze vystoupit.. nikdy bych neuvěřil, že teorii znova zažiji v praxi, tzv. diktát výrobce byl charakteristický pro období před ´89 u nás; dnes je patrné, že výrobci aut jsou skřípnuti fiskální politikou, normálně by totiž jejich současné počínání vykazovalo známky globální kartelové dohody...ale s ohledem na význam fiskální stránky věci je možné uvažovat i tak, že preferenci před automotive dostaly globální repase síťové infrastruktury, tam jde přece o národní bezpečnost která je nadřazena všemu ostatnímu padni komu padni /// "vše zlé je pro něco dobré" - za celý 2021 bude v lednu obíhat graf zvýšeného podílu EL na celkových prodejích (22 October 2021 – In the third quarter of 2021, the market share of electrically-chargeable cars further expanded in the EU at the expense of petrol and diesel vehicles. Both battery electric cars and plug-in hybrids nearly doubled their share during the three-month period)

Mudr.c