Průmyslová výroba v Německu se v lednu vrátila k růstu, export ale klesl

Průmyslová výroba v Německu v lednu podle sezonně a kalendářně přepočtených dat reálně vzrostla proti předchozímu měsíci o dvě procenta. Zastavila tak prosincový pokles o 1,5 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl německý statistický úřad. V samostatné zprávě pak oznámil, že export za leden klesl o 2,5 procenta na 129,2 miliardy eur (3,2 bilionu Kč) a zaznamenal první pokles za tři měsíce. Podle odborníků se tím ukazuje, že na novou vládu čeká náročný úkol zajistit oživení největší evropské ekonomiky v době geopolitické nejistoty.



Růst výroby překonal odhady analytiků, kteří v anketě agentury Reuters předpokládali, že výroba se zvýší o 1,5 procenta. Pokles v prosinci byl po zpřesnění dat mírnější, předběžná data uváděla pokles o 2,4 procenta. Propad exportu se pak dostavil po zpřesněném růstu o 2,5 procenta v prosinci. Předběžná data signalizovala růst o 2,9 procenta a ekonomové čekali, že v lednu tempo růstu zvolní na 0,5 procenta.



V Německu se v únoru konaly předčasné parlamentní volby, ve kterých zvítězila konzervativní unie CDU/CSU. Ta záhy pozvala k jednání o vytvoření koaliční vlády sociální demokraty (SPD) končícího kancléře Olafa Scholze. Novým kancléřem se zřejmě stane šéf CDU Friedrich Merz. Strany, které pravděpodobně vytvoří vládní koalici, už se dohodly na uvolnění rozpočtových pravidel a na výraznějším zadlužování. Chtějí vynakládat více peněz na zbrojení a na příštích deset let počítají s investicemi za 500 miliard eur (12,5 bilionu Kč) do infrastruktury.



Dovoz v lednu vzrostl o 1,2 procenta na 113,1 miliardy eur po prosincovém růstu o 1,6 procenta. Růst v prosinci byl po zpřesnění dat slabší, než ukazovaly předběžné údaje, podle kterých import vzrostl o 2,1 procenta. Přebytek obchodní bilance tak v lednu klesl na 16 miliard eur z prosincové hodnoty 20,7 miliardy eur a proti přebytku 25,3 miliardy eur loni v lednu.



Za poklesem vývozu je především slabší export do ostatních zemí Evropské unie, který se snížil o 4,2 procenta. Vývoz pouze do členských zemí eurozóny klesl o pět procent, vývoz do zemí mimo eurozónu se pak snížil o 2,3 procenta. Vývoz do třetích zemí klesl o 0,4 procenta, zejména kvůli snížení exportu o 4,2 procenta do Spojených států a o 0,9 procenta do Číny. Naopak vývoz do Británie se v lednu o 1,7 procenta zvýšil. Vyšší byl i vývoz do Ruska, a to o 7,2 procenta.



Propad exportu na začátku roku tak podle Reuters naznačuje, že vyhlídky německé ekonomiky zůstávají chmurné. Německo je klíčovým obchodním partnerem České republiky, za celý loňský rok se vývoz z Německa snížil o jedno procento na 1,6 bilionu eur.



Německo bylo v loňském roce jediným státem ze skupiny nejvyspělejších zemí G7, který zaznamenal dva roky hospodářského poklesu za sebou. Americký prezident Donald Trump se teď navíc chystá na zboží z Evropské unie uvalit cla, předběžně kolem 25 procent. Datum jejich zavedení ještě neoznámil. Obchodní spor se Spojenými státy, které jsou hlavním obchodním partnerem Německa, tak bude mít na vývoj německé ekonomiky rovněž negativní vliv.



Co se průmyslové výroby týče, největší vzpruhu jí poskytl automobilový sektor s růstem o 6,4 procenta. Příznivě přispěl i potravinářský sektor, kde růst činil 7,5 procenta, a také údržba strojů s růstem o 15,6 procenta. Naopak nepříznivě zapůsobil pokles o 7,7 procenta v odvětví zpracování kovů. O půl procenta se snížila i produkce energie.