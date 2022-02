Rostoucí sazby nemusí vést k lepším výsledkům bank. Perou se o talenty a tlačí na ně fintech, upozorňuje Goldman Sachs

Bankám prospívají rostoucí sazby, protože zvyšují jejich úrokové marže. K tomu se zvedá úvěrový cyklus a investoři tak od bank čekají zlepšení výsledků. Na CNBC o tom hovořil Richard Ramsden z . Dodal ovšem, že ne vše hraje bankám do karet a na některé věci, které jejich výsledky brzdí, mohou investoři zapomínat.



Ramsden poukázal na výsledky, které vykázala banka . Na nich je podle jeho názoru dobře vidět, jak proti působení vyšších sazeb a dalších pozitivních faktorů působí nákladové tlaky, a zejména růst mezd. Bankovní sektor je přitom podle experta vystaven velkému konkurenčnímu tlaku, co se týče nutnosti nabízet atraktivní odměny, a to se v současné době obecně vyšších mzdových tlaků znatelně podepisuje na ziskovosti firem v tomto odvětví. S tím, že někteří investoři mohli tento faktor podceňovat.



Expert poukázal i na rostoucí konkurenční tlak, kterému banky čelí ze strany fintech společností a platebních firem. Mezi bankami pak dochází „k válce o talenty“ a tlak na vyšší odměny není patrný pouze v investičním bankovnictví na straně bonusů, ale i jinde, a to na úrovni základních mezd. Jinak řečeno, finanční společnosti mezi sebou soupeří o získání zaměstnanců pro práci na pobočkách či třeba v účetních odděleních.







Z dlouhodobějšího pohledu je podle Ramsdena rozhodující, jak moc budou finanční společnosti schopny nahrazovat lidskou práci novými technologiemi. Nejde přitom o nic nového, tímto směrem banky a další společnosti v odvětví kráčí již nějakou dobu. „Nebude to pouze pokračovat, dojde k akceleraci tohoto vývoje. Příčinou je i změna preferencí spotřebitele. Výrazně se totiž změnil způsob, jakým chce komunikovat a jednat s bankou. Zčásti kvůli pandemii, ale nemyslím si, že se vše otočí, když se svět normalizuje,“ uvedl Ramsden.



Podle experta leží velký potenciál pro úsporu nákladů například u zpracování hotovosti a šeků. Banky jako či totiž vytváří asi 10 % svých nákladů právě v souvislosti s těmito aktivitami. Používání hotovosti a šeků ale klesá na oblibě, roste naopak význam P2P platforem a celkově by pro banky mělo jít o významnou příležitost, jak zlepšit své hospodaření a „eliminovat část svých výdajů s tím, jak se posouváme do digitálního světa“.



V USA mají podle experta banky také velký počet poboček a dá se očekávat, že dojde k jeho poklesu. Důvodem je, „že prostě nejsou potřeba“, protože jsou jiné způsoby, jak být v kontaktu s bankovním systémem. A tyto způsoby jsou „mnohem efektivnější pro všechny zúčastněné“.



Zdroj: CNBC