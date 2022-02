Rajan: Trhy ještě plně nevstřebaly, co bude Fed muset udělat

Současný šéf Fedu Jay Powell si ve svých komentářích a projevech nechce snižovat flexibilitu a nechává si prostor pro pravidelné zvyšování sazeb, a to možná i o 50 bazických bodů. Tak vidí situaci bývalý centrální bankéř a známý ekonom Raghuram Rajan, který nyní působí jako profesor na University of Chicago Booth School of Business. Celkové vyznění Powellova posledního projevu pak bylo směrem k jestřábějšímu přístupu k monetární politice, míní expert. Jak by nyní měla americká centrální banka postupovat a jaký vývoj Rajan očekává v ekonomice a na trzích?

Ekonom poukázal na růst výnosů vládních obligací, který podle něj v kombinaci s inflačními očekáváními zabudovanými do cen dluhopisů ukazuje na následující: Podle trhů Fed nebude muset sazby zvyšovat nijak výrazně. Rajan ovšem míní, že ve skutečnosti bude na snížení inflace zhruba na 2,5 % potřeba razantnějších kroků a trhy tak ještě plně nevstřebaly, co přichází.

Powell podle ekonoma v zásadě říká, že Fed udělá to, co bude třeba. K tomu ale poukazuje na vysokou nejistotu. Ta se týká celé světové ekonomiky a Rajan v této souvislosti poukázal i na vývoj v čínské ekonomice. Na druhou stranu je zřejmé, že trh práce v USA je silný a americké hospodářství dosahuje „rozumného růstu“, což samo o sobě znamená, že je čas zvedat sazby. Taková politika pak mimo jiné položí základ silnému růstu v delším období.

Není ale Fed se zvedáním pozadu „za křivkou“ i s ohledem na to, jak svou politiku utahují jiné centrální banky v zemích, kde inflace nedosahuje hodnot zaznamenaných v USA? Rajan míní, že Fed byl podle současného obecného mínění posledními čísly týkajícími se inflace a síly amerického trhu práce poněkud překvapen. Je také „do určité míry zajatcem svého nového rámce“, protože jeho nová strategie vyžaduje čekat, až se skutečně potvrdí, že se inflace drží vysoko.

Rajan pak poukázal na to, že kroky Fedu se projevují v celé světové ekonomice a v tom se tak liší od řady jiných centrálních bank. A i když může být poněkud za křivkou, došlo z jeho strany v posledních měsících ke znatelnému posunu. Předtím se totiž jasně držel přístupu „čekat a uvidí se“, nyní je znatelně „agresivnější“. Jak ale bylo uvedeno, trhy podle ekonoma nečekají, že Fed bude postupovat tak prudce, jak by při podobné výši inflace reagoval v minulosti. A je možné, že již počáteční fáze zvedání sazeb výrazně utlumí ekonomiku či dojde k propadu trhů, na což bude Fed muset také reagovat, protože by došlo k poklesu důvěry a následně opět k ochlazení ekonomiky. Rajan míní, že Fed nyní nepovažuje takový vývoj za přílišné riziko.

Jak vnímá ekonom americkou monetární politiku ve světle toho, jak je nastavena v Číně?

Následující graf od ukazuje historický a očekávaný vývoj rozvahy americké centrální banky, ECB a Bank of England:

Zdroj: