Avast od 25. února jako NortonLifeLock. Jak postupovat, když vlastníte akcie?

v pátek upřesnil harmonogram pro dokončení fúze s NortonLifeLock (NLOK). Akcie se přestanou obchodovat na burze k 24. únoru. Důvodem změny je rychlé schválení na hlavních trzích. Jak postupovat v případě, že držíte akcie Avastu?

Dokončení fúze se očekává již 24. února 2022 namísto původně plánované poloviny letošního roku. Akcionáři obou firem mají do 22. února 2022 (14:00 SEČ) možnost vybrat si mezi dvěma variantami kompenzace. Zaprvé akciovou, kdy mohou získat za každou akcii Avastu 2,37 USD v hotovosti a k tomu 0,19 akcie NLOK (poměr 31 % v hotovosti a 69 % v akciích), anebo hotovostní, kdy obdrží za každou akcii Avastu 7,61 USD v hotovosti a 0,03 akcie NLOK (poměr 90 % v hotovosti, 10 % v akciích). Pokud se akcionář nerozhodne jinak, výchozím nastavením je tzv. hotovostní varianta, vyplacená v USD.

Akcie Avastu se budou naposledy obchodovat na burze dne 23. února, což bude rovněž poslední den s nárokem na výplatu kompenzace od NortonLifeLock. O den později bude fúze formálně dokončena.

Nové akcie NortonLifeLock se akcionářům Avastu připíší k 25. únoru a ve stejný den již bude zahájeno obchodování s novými akciemi NortonLifeLock na americkém trhu NASDAQ v 9:30 newyorského času. Hotovostní složka kompenzace bude investorům Avastu odeslána do 10. března.

Vzhledem k tomu, že fúze nabude účinnosti před 1. březnem 2022 (v souladu s očekávaným harmonogramem fúze), nebudou akcionářům Avastu vyplaceny žádné prozatímní dividendy za rok 2021. Pokud by fúze přesto nenabyla účinnosti do 1. března, náležela by akcionářům dividenda 11,2 centu na jednu akcii Avastu za rok končící prosincem 2021 s výplatou 3. března.