Akcionáři NortonLifeLock schválili sloučení s Avastem. Jeho akcionáři budou hlasovat 18. listopadu

Akcionáři americké softwarové společnosti NortonLifeLock schválili návrh na sloučení s českým výrobcem antivirových programů . Akcionáři Avastu budou o návrhu hlasovat později, uvedla dnes firma v tiskové zprávě. Oba podniky se na sloučení dohodly v srpnu, Američané za nabídli až 8,6 miliardy dolarů (až 189 miliard Kč), konkrétní částka záleží na způsobu dokončení transakce.



"Správní rady společností a NortonLifeLock 10. srpna 2021 oznámily, že dosáhly dohody na podmínkách doporučené fúze Avastu s NortonLifeLock," připomíná letní dohodu o sloučení obou firem. "Avast a NortonLifeLock nyní s potěšením oznamují, že na mimořádné valné hromadě NortonLifeLock, která se v souvislosti s touto fúzí konala 4. listopadu 2021, jsme obdrželi potřebný souhlas akcionářů NortonLifeLock," uvedl dnes .



Generální ředitel Avastu Ondřej Vlček už v srpnu avizoval, že fúze by měla být dokončena nejdříve za devět až deset měsíců a že nová firma ponese název, o kterém zatím nebylo rozhodnuto. "Také ta transakce musí projít přes všechna regulatorní schvalování, a to v celé řadě zemí, kde ty společnosti působí. Z toho důvodu očekáváme samotné uzavření transakce až někdy v polovině příštího roku, do té doby budou obě firmy působit samostatně," řekl tehdy Vlček.



Avast dnes také uvedl, že jeho akcionáři budou o návrhu hlasovat 18. listopadu v Londýně. Účast je možná i na dálku přes videohovory. Vlček už v létě upozornil, že po spojení obou firem vznikne společnost, která bude jednou z dvaceti největších softwarových společností na světě. Současní akcionáři Avastu v ní budou vlastnit 14 až 26 procent akcií.



Avast působí na trhu od roku 1988 a jeho akcie se obchodují na pražské a londýnské burze. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení. Jeho produkty využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně.



NortonLifeLock má nyní tržní hodnotu kolem 14,5 miliardy dolarů, v době oznámení transakce se pohybovala kolem 16 miliard USD. Firma na trhu dříve působila pod názvem Symantec.