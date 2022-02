Akcie NortonLifeLock včera posílily o 6,1 procenta, JPMorgan se pokusil vypočítat férovou hodnotu bitcoinu a futures se dnes zelenají

Akcie NortonLifeLock ve včerejší obchodní seanci vyskočily o 6,1 % na 30,0 USD. Guvernér francouzské centrální banky považuje reakce investorů na řeč šéfky ECB Christine Lagardeové jako přehnanou. Microsoft údajně jedná o akvizici kyberbezpečnostní společnosti Mandiant a JPMorgan's se pokusil o nemožné - vypočítat „férovou hodnotu“ bitcoinu.

Futures na evropské akciové trhy: Euro Stoxx 50 +1,0 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +0,7 %.

Ministerstvo financí navrhlo státní rozpočet na rok 2022 se schodkem 280 miliard korun.



Akcie NortonLifeLock ve včerejší obchodní seanci vyskočily o 6,1 % na 30,0 USD. Hotovostí varianta pro kompenzaci při delistingu akcií Avastu (cca 181 Kč za akcii) tak představuje prémii cca 1 % oproti uzavírací ceně za akcii na BCPP.



Komerční banka zveřejní ve čtvrtek 10. února 2021 v 7:00 své výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2021. Očekáváme, že vykáže nárůst čistého zisku o 83 % meziročně na 3,79 mld. Kč. Klíčovými faktory tohoto meziročního skoku by měly být vyšší čisté úrokové výnosy a nižší náklady na riziko. Náš odhad je 2 % nad konsensem trhu, který je nastaven na 3,71 mld. Kč, z velké části díky optimističtějšímu výhledu na čistý úrokový výnos.



Řeč prezidentky ECB Christine Lagardeové z minulého týdne přiměla trhy vsadit na to, že nulové sazby mohou letos skončit. Guvernér francouzské centrální banky Francois Villeroy de Galhau ale řekl, že investoři přehnaně reagovali na tuto domnělou jestřábí otočku Evropské centrální banky. "Nevyvozoval bych z toho, co se stalo v posledních dnech, že kalendář ECB odpovídá základnímu kalendáři trhů… Myslím, že reakce byly velmi silné a možná až příliš silné".



Microsoft údajně jedná o akvizici společnosti Mandiant pro výzkum kybernetické bezpečnost, uvedli lidé obeznámení s diskusí. Tato dohoda by posílila úsilí o ochranu zákazníků před hackery a narušeními bezpečnosti. Akcie Mandiantu v New Yorku vzrostly o 18 %, čímž se jejich tržní hodnota dostala na téměř 4,3 miliardy dolarů. loni koupil dvě menší společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností a minulý měsíc uvedl, že v roce 2021 získal 15 miliard dolarů za prodeje bezpečnostního softwaru, což je o téměř 45 % více než o rok dříve.



Vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell vyjádřil skepsi ohledně účinnosti zákona o sankcích na ovlivnění rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina o Ukrajině. Senátoři připravují v Kongresu sankční balíček, ale jedním z hlavních problémů je, jak se vypořádat s Nord Stream 2, kontroverzním plynovodem z Ruska do Německa. Přesto investoři v úterý vsadili na deeskalaci napětí, přičemž akciový index RTS denominovaný v dolarech vzrostl o 3 % a rubl posílil o 0,6 % vůči americkému dolaru.



JPMorgan's se pokusil o nemožné - vypočítat „férovou hodnotu“ bitcoinu. Částka, asi 12 % pod současnou cenou, je založena na volatilitě kryptoměny ve srovnání se zlatem. Dlouhodobý teoretický cíl této banky pro bitcoin (tj. úroveň, která by jeho celkovou tržní hodnotu postavila na stejnou úroveň jako veškeré soukromě držené zlato pro investiční účely) je 150 000 USD, o něco výše než loňských 146 000 USD. Bitcoin se dnes ráno obchodoval kolem 43 400 USD.





Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.