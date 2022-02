Wall Street v zeleném, Pfizer -2,84 %

Dnešní obchodní seance se nesla v duchu pokračující výsledkové sezóny, čekání na závěr týdne, kdy přijdou důležitá makro data z americké ekonomiky, přesněji klíčový údaj k inflaci.



Kromě výsledkové sezóny je v očích investorů i výnos 10-letého státního dluhopisu, který zatím určoval směr primárně technologického sektoru. Dnes se výnos v maximech pohyboval v blízkosti 1,97 % a i přes velmi solidní růst posiloval dnes i technologický Nasdaq Composite.



Co se týče chování FEDu, který již pro letošní rok kalkuluje jednoznačně se zvýšením základní úrokové sazby o 1,25 %, tak analytici upozornili na stále sílící cenové tlaky a podotýkají, že sazby by centrální banka měla zvýšit až o 1,75 %. Podpořit toto tvrzení může čtvrteční report k indexu spotřebitelských cen. Očekávání je nastaveno na nejvyšší růst cen za téměř čtyři dekády.



Výsledky za čtvrtý kvartál minulého roku reportoval . Tržby společnosti sice rostly meziročně o 106 % na 24 miliard USD, nicméně konsensus byl nastavený o něco výše. Tržby táhly směrem vzhůru hlavně vakcína Comirnaty 12,5 mld. USD, kons. 12,3 mld. USD, tak i lék pro orální podání Paxlovid, který prozatím přispěl k tržbám 75 mil. USD. Výsledky byly spíše smíšené, bohužel výhled pro rok 2022 je poněkud opatrnější, než trh očekával, PFE -2,84 %.



Nevydařenou seanci ze zdravotnického sektoru měla většina akcií, nejhůře zakončil obchodování Novavax, který odepsal více jak 10 procent. Důvodem bylo nedodání velkého množství nasmlouvaných vakcín pro Covidu 19, NVAX -11,97 %, MRNA -4,34 %, BNTX -7,64 %.



Stejným směrem se vydaly akcie , a to díky sníženému doporučení i snížení 12M cílové ceny akcie z 75 na 55 dolarů od analytika . Oporou pro tento krok jsou obavy k přechodu na elektrifikaci vozidel i snížení očekávaného zisku pro rok 2022. I druhá severoamerická automobilka prošla analýzou stejného analytika, ten sice zvýšil 12M cílovou cenu z 12 na 13 USD, ovšem potvrzení negativního doporučení se na ceně akcie podepsalo rovněž, -2,46 %, F -1,01 %.



Pod tlak se tentokrát dostal premiant posledních dní, tedy ropa. Důvodem je obava investorů z obnovení rozhovorů mezi USA a Iránem v hlavním městě Rakouska, což by mohlo mít za následek vrácení na trh více jak 1 milion barelů denně ropy z Íránu. Tento krok by posílil nabídku komodity zhruba o 1 procento, WTI -1,8 %, Brent -1,8 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,1 % (35.462 b.), S&P 500 o 0,8 % (4.521 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,3 % (14.194 b.).