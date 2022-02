Toyotě klesl zisk o 21 procent na 784,4 miliardy jenů, sníží výhled výroby

Toyotě klesl ve třetím finančním čtvrtletí vinou nedostatku čipů provozní zisk o 21 procent na 784,4 miliardy jenů (1,4 bilionu Kč). Největší světová automobilka také snížila celoroční výhled výroby. Uvedla to ve svém dnešním sdělení.



Toyota, která byla loni podruhé za sebou největším prodejcem aut na světě, snížila výhled výroby za období 12 měsíců do konce března o 500.000 vozů na 8,5 milionu. Firma v minulých měsících oznámila řadu pozastavení produkce kvůli nedostatku dílů, protože pandemie zasáhla dodavatelské řetězce. Výrobu ze stejného důvodu omezují i konkurenční automobilky , , , Nissan, , a .



Za prvních devět měsíců finančního roku, tedy do konce prosince, se ale čistý zisk Toyoty ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 57,8 procenta na 2,32 miliardy dolarů. Pro aktuální finanční rok, který se uzavře na konci března, společnost počítá s mírně slabšími tržbami 29,5 miliardy jenů místo dříve uváděných 30 miliard. I tak by to ale v meziročním srovnání byl nárůst 8,4 procenta.



Navzdory problémům s dodávkami polovodičů a dalším důsledkům koronavirové pandemie udržela skupina v roce 2021 výrobu na vysoké úrovni. prodala celkem 10,5 milionu vozů. To je nárůst o 10,1 procenta oproti předchozímu roku. Skupina se naopak ve stejném roce musela smířit s poklesem prodeje o 4,5 procenta na 8,9 milionu vozů.