AstraZeneca loni díky vakcíně zvýšila tržby o 41 procent, zvýší i dividendu

Britsko-švédská farmaceutická společnost , která je jedním z výrobců vakcíny proti covidu-19, loni zvýšila tržby o 41 procent na 37,4 miliardy dolarů (zhruba 796 miliard Kč). Firma dnes uvedla, že s dalším růstem počítá i letos, i když příznivý vliv prodeje vakcíny slábne. Výsledek za čtvrté čtvrtletí překonal odhady analytiků a firma se rozhodla, že poprvé za deset let zvýší dividendu.



Loňský rok byl první, kdy naplno pocítila vliv prodeje vakcíny na covid-19, kterou vyvinula ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Z celkových loňských tržeb na vakcínu připadají asi čtyři miliardy dolarů.



Navzdory silnému růstu tržeb vykázala ztrátu před zdaněním 265 milionů dolarů, zejména kvůli nákladům v souvislosti s převzetím americké farmaceutické společnosti Alexion Pharmaceuticals a v souvislosti s vývojem nových preparátů.



"AstraZeneca v roce 2021 pokračovala v silné růstové trajektorii. V odvětví máme nejlepší produktivitu ve výzkumu a vývoji, pět našich přípravků překročilo nový práh masového prodeje, převzali jsme firmu Alexion a integrovali ji," uvedl k výsledkům hospodaření generální ředitel Pascal Soriot.



AstraZeneca loni v listopadu oznámila, že začne z prodeje vakcíny proti covidu-19 vykazovat zisk, který podle ní bude zatím jen mírný. Firma uvedla, že vakcínu poskytuje zhruba za výrobní cenu, která se pohybuje od dvou do tří dolarů (42 až 64 Kč) za jednu injekci. Dohodla se tak na tom s Oxfordskou univerzitou.



AstraZeneca patří k hlavním dodavatelům vakcíny proti covidu-19, ani zdaleka však nemá tak významný podíl na trhu jako její američtí rivalové Moderna a zejména . Ti hned od začátku z prodeje vakcíny výrazně profitují, upozornila agentura AP. loni zvýšil tržby o 95 procent na 81,3 miliardy dolarů a s dalším růstem ještě počítá. Jen z prodeje covidové vakcíny a nového léku na covid čeká letos tržby kolem 54 miliard USD.



V samotném čtvrtém čtvrtletí zvýšila tržby o 62 procent na 12,01 miliardy dolarů. Na letošní rok očekává růst tržeb od 15 do 20 procent, tržby z prodeje vakcíny ale už tak vysoké jako loni nebudou. Management u nich předpovídá pokles až o 25 procent.



Podnik také zvýší dividendu, a to o deset centů na 2,90 USD na akcii. Dopoledne akcie firmy na burze v Londýně přidávaly skoro čtyři procenta a vedly si nejlépe ze všech významných titulů.