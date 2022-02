ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v únoru opět vzrostla

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v únoru druhý měsíc za sebou zvýšila. Očekává se totiž, že ekonomiku podpoří zmírňování koronavirových restrikcí. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil německý institut ZEW. Německo zvažuje, že do 20. března postupně uvolní hlavní opatření proti šíření koronaviru, uvedla to agentura DPA s odvoláním na předběžné jednání zástupců vlády a spolkových zemí. Definitivně o postupu rozhodne ve středu kancléř Olaf Scholz s ministerskými předsedy jednotlivých zemí.



Index důvěry oproti lednu vzrostl o 2,6 bodu na 54,3 bodu. Nárůst indexu nicméně zaostal za očekáváním ekonomů, kteří v anketě agentury Reuters jeho únorovou hodnotu odhadovali v průměru na 55 bodů.

Druhý ukazatel ZEW, který sleduje současné podmínky v ekonomice, v únoru stoupl na -8,1 b. z -10,2 b. za minulý měsíc. Analytici předpokládali zlepšení na -6,0 b, uvedl Reuters.



"Hospodářské vyhlídky Německa se v únoru dál zlepšovaly, a to navzdory rostoucím ekonomickým a politickým nejistotám," uvedl prezident institutu Achim Wambach. "Odborníci z finančních trhů očekávají zmírnění restrikcí souvisejících s pandemií a hospodářské oživení v první polovině roku 2022," dodal. Experti podle něj stále předpokládají, že inflace zpomalí, ačkoli pomalejším tempem a z vyšších úrovní, než čekali v minulých měsících. "V důsledku toho nyní přes 50 % expertů předpokládá, že krátkodobé úrokové sazby v eurozóně vzrostou během příštích šesti měsíců," uvedl také.

V loňském čtvrtém čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) Německa klesl proti předchozímu kvartálu o 0,7 procenta. Za celý loňský rok se ale německé hospodářství vrátilo k růstu, HDP se zvýšil o 2,8 procenta po předloňském propadu o 4,6 procenta.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

Zdroje: ČTK, Reuters