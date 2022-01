že se bude dluh umazávat inflací je zřejmé, i jeden vysoký ouřada z ČNB to řekl nahlas, nějaký významný pokrok, který by zvýšil produktivitu asi na obzoru není (komerční jaderná fúze za 20 let), růst na dluh je asi vyčerpán, bude to plácání, Evropa bude upadat, jsem zvědav na FED, pořád očekávají, že inflace bude ustupovat, ti jsou taky na tom bídně se zadlužením a výnosy dluhopisů rostou, období to bude zajímavé....

abc1