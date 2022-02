Míra inflace v Německu letos podle šéfa centrální banky Joachima Nagela výrazně přesáhne čtyři procenta. Nagel to v prvním rozhovoru od svého lednového uvedení do funkce řekl týdeníku Die Zeit. Evropskou centrální banku (ECB), která si stanovila inflační cíl dvě procenta, proto Nagel vyzval, aby jednala a začala už letos zvedat základní úrokovou sazbu.



Německá centrální banka loni v prosinci odhadovala, že míra inflace v zemi letos vystoupí 3,6 procenta. Loni činila 3,1 procenta a už tehdy byla nejvyšší od roku 1993.



"Objevují se známky, že růst cen energií potrvá déle a v kontextu silné poptávky se odrazí na cenách zboží a služeb," řekl Nagel.



Německo je zemí, kde inflace tradičně vyvolává obavy. Tlak na ECB, aby s ohledem na růst cen v Evropě - způsobený především cenami energií a nedostatkem zboží - zvedla rekordně nízké sazby, roste i proto, že jiné centrální banky základní úrok už zvedat začaly. Týká se to i české centrální banky, která ale není součástí eurozóny.



Podle listu Le Figaro se tak šéf Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název německé centrální banky, zařadil do tábora takzvaných jestřábů. Tak se říká centrálním bankéřům, kteří upřednostňují přísnější měnovou politiku ve snaze potlačit inflaci. Prezidentka ECB Christine Lagardeová sice minulý týden zvýšení úrokových sazeb už letos nevyloučila, nechce s tím ale spěchat a hodlá si ponechat více času na vyhodnocení dalších dat.



"Pokud budeme čekat příliš dlouho, budeme muset jednat razantněji, což by mohlo vést k větším výkyvům na trzích," domnívá se ale Nagel. "Pokud se situace do března nezmění, budu pro normalizaci měnové politiky," pokračoval. "Prvním krokem je ukončit čisté nákupy dluhopisů v průběhu roku 2022. Pak by se úroky mohly ještě letos zvýšit," uzavřel.