Německý průmysl má nejvíce zakázek za více než 40 let

Německý průmysl má teď nejvíce zakázek za více než 40 let. Podle průzkumu hospodářského institutu Ifo mu současné zakázky stačí na další 4,5 měsíce, a když se obnoví pravidelné dodávky, mohl by povzbudit domácí ekonomiku.



"To se zatím nestalo nikdy od doby, kdy jsme tuto otázku poprvé položili v roce 1969," uvedl šéf ekonomických prognóz Ifo Timo Wollmershäuser. Došlé objednávky v posledních několika měsících často nebylo možné zpracovat kvůli nedostatku polotovarů a surovin, dodal.



Objem nevyřízených zakázek je zvláště vysoký u výrobců a dodavatelů automobilů s předpokládanou dobou výroby osm měsíců, ve strojírenství (6,1 měsíce) a u výrobců zařízení pro zpracování dat (pět měsíců). Nejméně zakázek mají podle tohoto průzkumu tiskaři.



"Pokud se úzká hrdla v nadcházejících měsících vyřeší, výroba v německém průmyslu by se mohla rozjet," řekl Wollmershäuser. "To by pak mělo výrazně posílit ekonomický výkon," dodal.



Průmyslová výroba v Německu se v loňském roce zvýšila o tři procenta. Byla však o 5,5 procenta nižší než v roce 2019, tedy proti období před příchodem pandemie.



Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve čtvrtém čtvrtletí klesl proti předchozímu kvartálu o 0,7 procenta. Za celý loňský rok se ale hospodářství vrátilo k růstu, který činil 2,8 procenta. Na letošní rok očekává německá vláda růst o 3,6 procenta.