Avast reportoval výsledky, Západ uvaluje přísnější sankce na Rusko a Fed se drží scénáře navyšování sazeb

oznámil výsledky za fiskální rok 2021. Společnost Belviport Trading Limited oznamuje, že s ohledem na tržní podmínky a geopolitickou situaci na Ukrajině nenabude žádné akcie cestou zrychleného reverzního bookbuildingu, transakce oznámené 22. února 2022. Prezident Biden uvalil na Rusko tvrdé sankce. Představitelé Fedu se drží svého odhodlání zvýšit příští měsíc úrokové sazby navzdory nejistotě vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,5 %, FTSE 100 +1,1 % a DAX +1,6 %.

Antivirová firma loni zvýšila upravený provozní zisk EBITDA o 4,5 procenta na 517,6 milionu dolarů, ale nedosáhla na průměrný odhad analytiků 524,5 mil. dolarů. Výnosy vzrostly podle aktuálních měnových kurzů o 5,4 procenta na 941,1 milionu dolarů, skončily také pod odhadem 951,8 milionu USD. Objem fakturací se zvýšil o 2,9 procenta na 948,4 milionu dolarů a upravený plně zředěný zisk na akcii stoupl o 7,8 procenta na 37 centů oproti 35 centům na konci roku 2020. disponuje odolnou bilancí a dostupnou likviditou ve výši 469,0 mil. USD.



Západní spojenci sledují, jak Kyjev pomalu padá do rukou ruských sil. Americký prezident Joe Biden řekl, že Evropa čelí „nebezpečnému okamžiku“. Ruské jednotky zaútočily na Ukrajinu ze severu, jihu a východu a šéf obrany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského předpovídá novou vlnu útoků. Zelenskij uvedl, že dosud bylo zabito 137 vojáků jeho země.



Prezident Biden uvalil na Rusko tvrdé sankce. USA sankcionují Sberbank, největšího ruskou banku, a čtyři další finanční instituce, stejně jako širokou řadu ruských elit a jejich rodinných příslušníků. Vedoucí představitelé EU podpořili rozsáhlý balíček sankcí, který omezí přístup Ruska do evropského finančního sektoru a omezí klíčové technologie. I když USA a spojenci včetně Spojeného království, Kanady, Tchaj-wanu a Japonska oznámili nové sankce, Biden dal jasně najevo, že nejsou ochotni obětovat své vlastní ekonomiky, aby potrestali Putina. USA nesankcionovaly ruský vývoz energií ani dodávky hliníku.



Představitelé Fedu se drží svého odhodlání zvýšit příští měsíc úrokové sazby navzdory nejistotě vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu, přičemž nejméně jeden politik zvažuje krok o půl procentního bodu. Američtí centrální bankéři sice uznali rizika vytvořená konfliktem, který spustil jednu z nejhorších bezpečnostních krizí v Evropě od druhé světové války a způsobil skokový nárůst cen ropy, ale zdůraznili, že je třeba čelit nejžhavější americké inflaci za posledních 40 let.



Čínská centrální banka zvýšila svou krátkodobou injekci likvidity do bankovního systému a poskytla podporu právě v době, kdy jsou globální trhy zmítány geopolitickým napětím. Čínská lidová banka vložila do finančního systému prostřednictvím sedmidenních reverzních repo operací čistých 290 miliard juanů, nejvíce od září 2020. Cílem operace je udržet stabilní likviditu na konci měsíce, uvedla.



Hrubý domácí produkt Německa ve čtvrtém čtvrtletí klesl proti předchozímu kvartálu podle zpřesněných údajů o 0,3 procenta, což je o 0,4 procentního bodu lepší výsledek než v lednovém odhadu. Za celý loňský rok pak hospodářství vzrostlo o 2,9 procenta.