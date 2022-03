Přijde plné odříznutí Ruska ze SWIFT? Po stopce od Visa a Mastercard se obrací k Číně. Moody's dál srazila rating, banka VTB prý skončí v Evropě

Ratingová agentura zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruska o další čtyři stupně. Ruský rating se tak dostal na úroveň Ca, což je druhá nejhorší známka v ratingové škále . Agentura předpokládá, že opatření ruské centrální banky k omezení pohybu kapitálu pravděpodobně naruší splácení zahraničního dluhu Ruska. Řada ruských bank nyní plánuje začít k vydávání platebních karet využívat čínský platební systém UnionPay namísto západních platebních systémů a , uvedla ruská centrální banka poté, co firmy a oznámily ukončení aktivit v Rusku. Slovenská prezidentka Čaputová komentovala další možné sankce. Vážně se prý uvažuje o plném odpojení Ruska ze SWIFT, tedy i zbylých bank, a přesměrování společných nákupů komodit, hlavně plynu.

Nesplácení závazků takřka jisté



již ve čtvrtek snížila ruský rating o šest stupňů na úroveň B3, čímž se rating dostal do neinvestiční kategorie. Nynější stupeň Ca signalizuje velmi nízkou perspektivu splácení závazků.



Moody's uvedla, že za dnešním snížením ratingu stojí "vážné obavy ohledně ochoty a schopnosti Ruska splácet dluhy". Podle je pravděpodobné, že zahraniční držitelé ruských dluhopisů získají zpět pouze část svých investic.



Ruský Národní depozitář pro vypořádání ve čtvrtek oznámil, že kupóny ruských státních dluhopisů v rublech, které byly splatné ve středu, byly vyplaceny jen místním majitelům, a to kvůli nařízení centrální banky, jež zakazuje výplaty cizincům.



Ruská ekonomika se nyní potýká s důsledky rozsáhlých sankcí, které na Rusko kvůli útoku na Ukrajinu uvalily západní země. Sankce zahrnují zmrazení zahraničních aktiv ruské centrální banky či vyloučení některých ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT.



Hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruska tento týden drasticky zhoršily také ratingové agentury S&P a Fitch. Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

Ruské banky se kvůli odchodu Visy a Mastercardu obrací k čínskému systému

Řada ruských bank nyní plánuje začít k vydávání platebních karet využívat čínský platební systém UnionPay namísto západních platebních systémů a . Uvedla to podle agentury Reuters ruská centrální banka poté, co firmy a oznámily ukončení aktivit v Rusku.



Centrální banka rovněž uvedla, že platební karty vydané ruskými bankami s využitím systémů a nebudou od čtvrtka fungovat v zahraničí. Doporučila proto Rusům pobývajícím v zahraničí, aby si do té doby vybrali hotovost. Upozornila, že v Rusku budou tyto karty fungovat až do vypršení jejich platnosti.



Největší ruská bankovní společnost Sberbank podle agentury Bloomberg uvedla, že zkoumá možnost vydávat platební karty s využitím čínského systému UnionPay či ruského systému Mir. Největší ruská soukromá banka Alfa Bank oznámila, že již na nabídce karet s využitím systému UnionPay pracuje.



Ruská banka Tinkoff pak uvedla, že hodlá zahájit vydávání karet s využitím systému UnionPay co nejdříve. UnionPay, který zajišťuje většinu plateb kartami v Číně, funguje ve 180 zemích.



Společnosti a oznámily přerušení aktivit v Rusku v sobotu. Rozšířily tak řady západních podniků, které pozastavováním či omezováním aktivit v Rusku reagují na ruský útok na Ukrajiny. Krok firem a mimo jiné znamená, že karty vydané v rámci jejich systémů mimo Rusko nebudou fungovat u ruských obchodníků nebo bankomatů.

Druhá největší ruská banka VTB se chystá stáhnout z Evropy

Druhá největší ruská banka VTB se chystá ukončit své aktivity v Evropě poté, co ji tvrdě zasáhly sankce zavedené západními zeměmi kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Informoval o tom dnes list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Odchod z Evropy již tento týden oznámila největší ruská banka Sberbank, která působila také v České republice.



VTB má aktivity v oblasti investičního bankovnictví v Londýně a aktivity v oblasti drobného bankovnictví v Německu, kde má zhruba 160.000 klientů. Podle zdrojů nyní dospěla banka k závěru, že v důsledku sankcí není schopna mimo Rusko působit.



VTB je jednou ze sedmi ruských bank, které se Evropská unie v rámci postihů zaváděných v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu rozhodla vyloučit z mezinárodního platebního systému SWIFT. Ten by měl banky odpojit příští týden v sobotu.



Sberbank a VTB ovládají více než polovinu bankovního trhu v Rusku. Jejich odchod z Evropy podle listu Financial Times znamená v podstatě konec dvě desetiletí trvajícího úsilí ruských bank vybudovat si globální působnost, které podkopaly již sankce uvalené na Rusko kvůli anexi ukrajinského Krymu v roce 2014.



Evropské vklady u VTB činí přes čtyři miliardy eur (více než 100 miliard Kč), patří zejména drobným klientům v Německu. VTB tento týden na svém německém webu klientům sdělila, že jejich peníze jsou v bezpečí a že její ekonomická situace je "stabilní".



Sberbank v uplynulém týdnu zdůvodnila odchod z Evropy velkým odlivem hotovosti z dceřiných firem a ohrožením bezpečnosti zaměstnanců a majetku. Firma prostřednictvím své evropské součásti Sberbank Europe dosud působila mimo jiné v České republice, Rakousku, Chorvatsku, Německu a Maďarsku.



Česká národní banka minulé pondělí oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence firmě Sberbank CZ. Garanční systém začne prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank CZ tento týden ve středu.

Čaputová: Ve hře je vyloučení zbylých ruských bank ze SWIFT a omezení dodávek energií

Ve hře je další zpřísnění sankcí vůči Rusku, včetně vyloučení zbylých ruských bank z platebního systému SWIFT. V diskusní relaci slovenské televize Markíza to dnes uvedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Vyslovila se rovněž pro snížení závislosti na dodávkách energií z Ruska.



"Úvahy jsou, že by koordinace jednotlivých států mohla postupovat dále. Je prostor k posunu dále. Hovoří se například i o dalších osobních sankcích vůči rodinným příslušníkům politického vedení (Ruska), hovoří se zrušení SWIFTu pro zbylé banky Ruska. Velkým tématem je odstřižení se v energetickém sektoru," uvedla Čaputová.



EU, Spojené státy i další země už zavedly různé restrikce vůči Moskvě, a to například ve finanční oblasti. Pro ruské letecké společnosti členské země evropského bloku uzavřely svůj vzdušný prostor, na svůj sankční seznam přidaly jména řady s Kremlem spojených osob i prezidenta Vladimira Putina.



Při snížení závislosti na dodávkách energií z Ruska by podle Čaputové neměly postupovat státy individuálně, řešení vidí v koordinovaném postupu EU. "Hovoříme o společném nákupu v rámci Evropské unie. Mohlo by to být cenově výhodnější," řekla Čaputová v souvislosti s nákupem zkapalněného plynu.



"Tím, že platíme Rusku za dodávky těchto médií, tak tím financujeme válku. Je v naším bezpečnostním zájmu přestat dolévat peníze Rusku, aby se nerozhodlo postupně jít dále," řekla slovenská prezidentka.

