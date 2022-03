Výrobní ceny v únoru dál zrychlovaly růst. U cen průmyslových výrobců padla hranice 21 %

uz to vypada ze Fialova drahota je konecne tady. Misto slibovanych 7%, ted mame sanci mozna i na 15%. Ted po drahych energiich to vypada i na poradne drahe najmy a to se inflace teprve zacina rozjizdet. Vyrobni ceny si vyrobci nenechaji pro sebe, takze je slusna sance, ze se inflace pres 8% podari i pristi rok

Trade4fun