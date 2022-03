Rusnok: Sazby mohou jít ještě výš, ale razantních kroků již netřeba

Česká národní banka by na příštím měnovém zasedání 31.března ještě mohla zvýšit úrokové sazby, ale bankovní radu čeká těžká debata nad kalibrací takového případného kroku, když ve hře je jemná korekce i silnější impuls, řekl v pondělí guvernér ČNB Jiří Rusnok.

"O celý procentní bod asi ne, to už by bylo příliš, takový impuls by nebyl odůvodnitelný. Potřeba vyšších sazeb není tak naléhavá, už jsme na dostatečných úrovních," řekl Rusnok v rozhovoru pro portál seznamzpravy.cz.

Meziroční inflace, podnícená nyní navíc válkou na Ukrajině, která žene vzhůru ceny komodit, by podle Rusnokova odhadu mohla v příštích měsících kulminovat na úrovních kolem 13% či 14%.

"Bude to vyšší, než jsme čekali, a také odeznění z vyšší úrovně bude trvat déle. Snižování (inflace) přichází v úvahu až v roce příštím, pokud se situace normalizuje," řekl guvernér.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8886 -0.9916 25.1782 24.8627 CZK/USD 22.6930 -1.3480 23.0770 22.6640 HUF/EUR 373.3666 -2.2689 382.5301 372.6767 PLN/EUR 4.7184 -1.3640 4.7994 4.7081

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9799 0.7376 6.9885 6.9196 JPY/EUR 129.3490 1.0810 129.5923 128.0555 JPY/USD 117.9585 0.5465 118.0600 117.4590

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8403 0.3397 0.8426 0.8377 CHF/EUR 1.0251 0.3050 1.0260 1.0192 NOK/EUR 9.8769 0.4789 9.8793 9.7979 SEK/EUR 10.5010 -1.3779 10.6637 10.4935 USD/EUR 1.0966 0.5338 1.0991 1.0910

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3795 0.5406 1.3835 1.3706 CAD/USD 1.2760 0.0294 1.2790 1.2745

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci vůči závěru evropského obchodování z předchozího dnePozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Zdroj: Reuters, patria.cz