Víkendář: Ekonomická nerovnost – jak to všechno začalo?

Příjmová nerovnost je v zemích, jako jsou Spojené státy, významným ekonomickým a společenským tématem. Ekonom Tim Taylor na stránkách The Conversable Economist poukazuje na novou studii, která se snaží zjistit, jaká byla vlastně situace ve neolitu a době bronzové. Tvrdí, že „nerovnost byla mezi lidmi v období neolitu (tedy asi před 11000 až 5000 lety) vzácná a přechodná. Ale v následujícím období se nerovnost stala běžnou a rozšířenou.“ Proč? Významnou roli mohly hrát technologické změny.



Studii zpracovali Samuel Bowles a Mattia Fochesato a podle nich „archeologické a antropologické důkazy naznačují, že kultura agresivního rovnostářství mohla blokovat vznik déle přetrvávající majetkové nerovnosti, a to až do pozdního neolitu. Pak ale nové zemědělské technologie zvýšily hodnotu materiálního bohatství v poměru k práci. A také koncentraci moci v raných protostátech a míru vykořisťování zotročené práce. Vznikly tak politické a ekonomické podmínky pro přetrvávání zvýšených majetkových nerovností.“



Taylor k tomu píše, že pokud je čtenář jako on, první otázkou pro něj je, jaké archeologické důkazy máme v této oblasti vlastně k dispozici. Autoři studie uvádějí, že jejich pohled se zakládá na velikosti obydlí, velikosti skladovacích prostor, vlastnictví půdy a hodnotě zboží pohřbeného s mrtvými. Autoři uznávají omezení těchto dat, ale poukazují i na to, že dat je také stále více. Klíčový faktor v celém vývoji pak podle nich představuje posun v zemědělské technologii od zemědělství založeném na motykách k tomu, které využívalo pluhy tažené voly.



„Zemědělská revoluce“ coby posun od lovců a sběračů k zemědělským komunitám, které zůstaly geograficky stabilní a pěstovaly plodiny, nastala už v době zemědělství založeném na motykách. Dynamika výroby v těchto ekonomikách stejně jako sociální normy byly stále silně rovnostářské. Ale příchod pluhu taženého voly podle expertů situaci výrazně změnil. Vývoj zemědělských technologií poskytoval nové příležitosti pro akumulaci bohatství, které zvýhodňovaly ty s větším počátečním bohatstvím. Inovace a zejména pluhy tažené voly zvýšily hodnotu půdy, tažných zvířat a dalších forem materiálního bohatství v poměru k práci.



Spolu s technologickými změnami přišly ty demografické, kulturní a institucionální. Pluh tažený voly přeměnil to, co bylo dříve ekonomikou bohatou na půdu a limitovanou prací na ekonomiku, v níž bylo materiální bohatství v poměru k práci vzácné. Výsledkem byl vznik značné majetkové nerovnosti spojené s lokalitami vhodnými pro zemědělství, které bylo založeno na orbě. Podle zmíněné studie ale hrály svou roli ještě další faktory, které napomáhaly tomu, aby nerovnost přetrvávala dlouhodobě, viz zítřejší víkendář.



Zdroj: The Conversable Economist



https://conversableeconomist.com/2024/12/27/inequality-from-the-neolithic-era-to-the-bronze-age/