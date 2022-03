Historický výsledek trhu práce v USA poslal trhy přes nejistoty vzhůru

Zámořské trhy dnes zažily uspokojivou rally, taženou především technologickými tituly, když index Nasdaq posílil o 1,9 %. Růst podpořil především trh práce, konkrétně žádosti o podporu v nezaměstnanosti , kterých bylo v posledním týdnu pouze 187 000 a vykazují tak nejlepší číslo od roku 1989. Potvrzují se tak nedávná slova Jerome Powella z FEDu o silném trhu práce, který by měl absorbovat snahu centrálních bankéřů o zkrocení inflace a nemělo by tak dojít k obávané stagflaci.Výrazně se dařilo především společnostem vyrábějícím mikročipy. Tuto větu jsem za poslední dobu příliš často nečetli. přidala 9,8 % a 6,9 % poté, co Jansen Huang (CEO Nvidie) oznámil, že by mohla mít zájem o outsorcing produkce svých mikročipů v továrnách Intelu. Zatímco investory tato zpráva podnítila k nákupům, analytici nad tímto spíše kroutí hlavou, protože pro Nvidii se jeví jako krajně nerozvážný krok poskytovat svému technologicky méně vyspělému konkurentovi náhled na svůj vývoj.Technologiím dále pomohly akcie společnosti Meta Platforms (mateřská společnost Facebooku), které přidaly 2,9 % po potvrzení plánu na výstavbu datacentra v Kansas City. Společnost Uber uzavřela obchodní den víše o 4,9 %. V New Yorku společnost změnila svůj přístup k licencovaným žlutým taxi, kterým bude nově umožněno využívat aplikaci, což by mělo pomoci s nedostupností řidičů, se kterou se společnost od vypuknutí pandemie v tomto regionu potýká.