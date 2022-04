Co přinese výsledková sezóna? Sledujte marže, říká expertka společnosti PIMCO

Portfolio manažerka společnosti PIMCO Erin Browne míní, že americké akciové trhy moc nereflektují možné zhoršení vývoje ziskovosti obchodovaných firem. K němu by mohlo dojít kvůli chladnoucí ekonomice. Hlavní pozornost pak bude podle ní během blížící se výsledkové sezóny věnována maržím.

Tím, co určí další výkony jednotlivých akcií, tedy bude podle expertky schopnost jednotlivých firem promítat rostoucí ceny vstupů do prodejních cen. Právě to je totiž hlavním faktorem, který určí výši marží a následně ziskovost. V rozhovoru na Yahoo Finance také zaznělo, že dosavadní informace a indikace ze strany firem naznačují, že v konečném důsledku závisí na typu zákazníka a trhu, na kterém se společnosti pohybují.



Menší schopnost promítat ceny vstupů do cen prodejních mají podle investorky společnosti, u nichž je významná část tržeb generována prodeji domácnostem s nižšími příjmy. Právy tyto domácnosti jsou totiž více vystaveny slábnoucí vládní podpoře. Stejně tak na ně více doléhá inflace. Vyšší „imunitu“ lze nalézt u firem, které prodávají zejména spotřebitelům s vyššími příjmy.



Nejtěžší to ale v současnosti mají firmy, které jsou nejvíce vystaveny rostoucím cenám energií, popřípadě potravinářských komodit. Na straně energií je přitom relativně jednoduché vnímat, jak se jejich ceny zvyšují. Dochází k tomu ale i u zmíněných komodit, což je podle expertky dáno problémy na straně nabídky, včetně konfliktu na Ukrajině a vlivu počasí. Společnosti nejvíce vystavené těmto vlivům „to budou mít během této výsledkové sezóny těžké a bude důležité sledovat, jak jsou proti pohybu cen zajištěny a jak jsou schopny přenést nákupní ceny na spotřebitele.“



Zmíněná schopnost promítat ceny vstupů do výstupů je ovlivněna i věrností zákazníka vůči dané značce a expertka míní, že významným tématem je nyní v této souvislostí i „zmenšování“. Tedy snižování objemu balení, hmotnosti a podobně jako nástroj zvýšení ceny za prodanou jednotku, který by měl pomoci zachovat si zákazníka. Jde tedy o strategii „prodávat méně za stejnou cenu“, k čemuž na Yahoo dodali, že jde již o trend, který je jasně patrný.



Ohledně stavu americké ekonomiky jako celku se expertka vyjádřila pozitivně, i když se podle ní objevují známky určitého ochlazení. A to zejména na straně spotřeby lidí s nižšími příjmy, na které více doléhá vyšší inflace tak, jak bylo zmíněno výše. Následující graf ukazuje očekávané zisky od pro rok letošní a příští a porovnává je se současným konsenzem:







Zdroj: Yahoo Finance