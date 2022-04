Rozbřesk: Válečná inflace - energie, potraviny a pohonné hmoty

Inflace bezesporu zůstává na globálních trzích indikátorem číslo jedna, na který se dnes soustředí největší pozornost investorů. Její intenzita v tomto a příštím roce do značné míry rozhodne o tom, jak výrazně ochladne spotřebitelský apetit domácností ve vyspělém světě. Americká inflace v březnu vystoupala na nejvyšší úrovně od roku 1981 (8,5 %) a i to byl jeden z důvodů, proč klíčové americké akciové indexy včera klesaly třetí den v řadě.



Dodatečné inflační tlaky pramenící z ruské invaze jsou nyní patrné zejména mimo jádrovou inflaci - ve vyšších cenách energií, pohonných hmot a potravin. I na příkladu české inflace je vidět, že jako první se ve spotřebitelském koši projeví vyšší ceny pohonných hmot, které reagují na pohyb cen na světových trzích s minimálním zpožděním. S výraznějším odstupem a relativně postupně se promítají vysoké ceny energií (plyn, elektřina). V zemích jako Česko nebo Německo energetické společnosti nakupují pro své klienty dopředu na termínových trzích, a proto se vysoké ceny projevují s určitým zpožděním a o něco mírněji oproti lokalitám, kde jsou domácnosti více vystavené rozmarům spotového trhu s plynem a elektřinou (jako Španělsko).



Ještě postupněji se budou ve spotřebitelské inflaci promítat ceny potravin. Pod tlakem ruské invaze na Ukrajinu zatím rostou zejména ceny obilí a kukuřice, kde je kombinovaný podíl ruské a ukrajinské nabídky na globálních trzích nejvýznamnější. Pokud růst jejich cen bude pokračovat a bude se kombinovat s efektem extrémně drahých hnojiv, bude časem docházet pravděpodobně k výraznému přelivu vysokých cen z rostlinné do živočišné výroby. Na rozdíl od pohonných hmot nás v segmentu potraviny bohužel může čekat ještě řada nepříjemných inflačních překvapení…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v relativně stabilním pásmu 24,40-24,50 EUR/CZK. Vyšší březnová inflace ji bezesporu hrála do karet, ale horší nálada na globálních trzích (trojitý pokles akcií v řadě) ji naopak brzdí. Z domácí scény přitom těžko čekat v nejbližších dnech nový pozitivní impuls.



Eurodolar

Americká inflace v březnu zrychlila o 8,5 %, což bylo sice o trochu více než se čekalo, ale na druhou stranu jádrová složka rostla “jen” o 0,3 % meziměsíčně, což by šlo interpretovat jako návrat k normálu. Zároveň to indikuje, že meziroční inflace skutečně v březnu dosáhla vrcholu. I proto dolarové úrokové sazby poměrně razantně poklesly, což ovšem eurodolar nedokázal nijak zásadně ocenit. Naopak měnový pár se dostal pod tlak ze strany rétoriky Fedu, když nejrespektovanější jestřáb v jeho vedení - J. Bullard - označil představy centrálních bankéřů o tom, že postačí základní sazby posunout na neutrální úroveň za fantazírování.

Dnes je kalendář prázdný a tak to vypadá, že trh bude vyčkávat na čtvrteční zasedání ECB.



Ropa a zlato

Strmě rostla cena ropy, barel WTI se opět obchodoval nad 100 USD (+6,5 %), zpevnila rovněž cena zlata (+0,7 %) k 1966,5 USD za unci.