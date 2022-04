Zisk Johnson & Johnson klesl, firma kvůli nejisté poptávce nebude prognózovat prodeje vakcíny

Americké farmaceutické společnosti (J&J) klesl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk o téměř 17 procent na 5,15 miliardy USD (116,4 miliardy Kč). Tržby sice vzrostly, ale firma současně snížila odhad zisku na celý letošní rok a oznámila, že již nebude zveřejňovat prognózu prodeje své vakcíny proti covidu-19, protože poptávka je nejistá a na trhu jsou vysoké dodávky jiných očkovacích látek. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.



Tržby stouply o pět procent na 23,4 miliardy USD. Analytici dotazovaní agenturou Refinitiv očekávali tržby 23,61 miliardy USD. Tržby spotřebitelské divize Consumer Health klesly o 1,5 procenta na 3,586 miliardy USD. Divize například zahrnuje náplasti Band-Aid, přípravek Tylenol nebo dětský pudr Johnson's Baby. Tržby farmaceutické divize, která je největší součástí firmy, vzrostly o 6,3 procenta na 12,869 miliardy USD.



J&J nyní očekává za celý letošní rok tržby v rozmezí 94,8 miliardy až 95,8 miliardy USD. To je o 1,1 miliardy USD méně než čekala doposud a v nejlepším případě by to představovalo meziroční růst o 4,8 procenta. Nová prognóza již nezahrnuje prodej vakcíny proti covidu-19. Očištěný zisk na akcii má činit 10,15 až 10,35 dolaru místo dříve očekávaných 10,4 až 10,6 USD.



Firma původně předpokládala v letošním roce tržby z prodeje své jednodávkové vakcíny 3,5 miliardy USD. Prodeji vakcíny se však příliš nedaří kvůli nízké poptávce ve Spojených státech a obavám o bezpečnost. Vakcína se prodává za "neziskovou" cenu a v prvním čtvrtletí tržby z jejího prodeje činily 457 milionů USD. Loni tržby z prodeje vakcíny J&J zaostaly za konkurenčními mRNA vakcínami kvůli omezení výroby a slabé celosvětové poptávce. očekává, že tržby z prodeje jeho vakcíny proti covidu-19 vyvinuté spolu s BioNTech letos dosáhnou 32 miliard USD a firma Moderna čeká tržby 21 miliard USD, upozornila agentura Reuters.