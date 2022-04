Halliburton odepsal celou ukrajinskou expozici (+názor analytika)

po sedmi týdnech od ruského vpádu na Ukrajinu odepsal veškerá svoje ukrajinská aktiva. Největší světový poskytovatel služeb pro frakování byl prvním velkým kontraktorem v ropných službách, který oznámil plány na zastavení svých aktivit v druhém největším ropném vývozci světa. Společnost kvůli své ukrajinské expozici zaznamenala v prvním čtvrtletí odpis 22 milionů dolarů před zdaněním, což odpovídá zhruba 8 procentům čistého zisku za první kvartál.

Předešlé dva roky byly pro společnosti typu kalamitou. Ceny energií se propadly a pandemie zastavila hospodářskou aktivitu po celém světě. Největší světoví poskytovatelé služeb pro ropná pole, americké společnosti , a Baker Hughes zrušily tisíce pracovních míst, snižovali ceny a orientovali na stabilnější trhy v zahraničí. Podle analytiků by nyní měli reportovat největší tržby od doby před pandemií.

dnes ohlásil zisk na akcii ve výši 35 centů bez některých položek, což je přesně v souladu s odhady, proti 19 centům před rokem. Celkový výnos v prvním čtvrtletí dosáhl 4,3 miliardy dolarů v porovnání s výnosem 3,5 miliardy ve stejném období loni.

a jeho konkurence sice zvyšují svoji aktivitu, mají před sebou také řadu úkolů a obtíží, mimo jiné nedostatek pracovních sil.

„Pozorujeme výrazné utažení napříč celým ropným a plynovým hodnotovým řetězcem v Severní Americe, uvedl generální ředitel Jeff Miller. Růst by měla divize pro frakovací byznys, protože zákazníci na skoro vyprodaném trhu zoufale pošilhávají po jejích produktech.

Index pro služby v ropném sektoru The Philadelphia Oil Services Index vzrostl letos o více než 60 procent. To je více, než o kolik vyrostl energetický index z S&P 500 i globální ceny ropy. ale varuje, že na koupi akcií ropných služeb je možná ještě brzy. „Pohyby o takto velkém rozsahu obvykle následuje neuspokojivá výkonnost akcií v následující výsledkové sezóně, protože výsledky se jednoduše nemění tak rychle jako sentiment vůči ropě a makru,“ napsal klientům analytik Scott Gruber. Ropní těžaři jsou teď nejlepší sázkou, ale kontraktoři pro ropná pole „by měli být preferovanou volbou ve 2H22, a investoři by během příštích tří měsíců tudíž měli sledovat optimální dobu pro rotaci“.

Za dobrou diverzifikaci od rychle rostoucích technologických společností považuje poskytovatele služeb v ropném sektoru a ropný sektor jako celek analytik Patria Finance Ján Hladký. Ropa se pod 100 dolarů za barel podle něj v e střednědobém horizontu pravděpodobně nedostane.

Haliburton jako jediný zastavil kromě budoucích také svoje současné aktivity v Rusku. Západní protiruské sankce ale narušily prodej ruské ropy a ceny této suroviny se vyšplhaly na nejvyšší úrovně za více než deset let. Těžaře ropy a plynu to podpořilo k další aktivitě, takže v USA napočítali na konci prvního čtvrtletí 673 aktivních vrtných souprav, v porovnání s 586 na konci loňského roku, ukazují data Baker Hughes.

Akcie se po oznámení kvartálních čísel v premarketu propadly i o 4,7 procenta, po otevření Wall Street jsou ale lehce v plusu. Jejich vývoj za posledních 5 let ukazuje graf níže:

Zdroje: , Bloomberg, Reuters, Patria.cz