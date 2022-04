Netflixu ubyli předplatitelé, plánuje levnější službu s reklamami

Americké internetové televizi klesl poprvé za více než deset let celosvětový počet předplatitelů. Akcie firmy v reakci na zprávu klesají o více než čtvrtinu, protože investoři se obávají, že průkopník streamovacích služeb má své nejlepší časy možná již za sebou, uvedla agentura AP. Další pokles čeká firma i v druhém čtvrtletí.

Počet předplatitelů Netflixu se za leden až březen snížil o 200.000 na 221,6 milionu. Je to první takový pokles za více než deset let. Vedení společnosti přitom očekávalo naopak zvýšení počtu předplatitelů o 2,5 milionu. Nyní se připravuje, že se situace dále zhorší a očekává ztrátu dvou milionů předplatitelů za duben až červen. Kromě toho firma odhaduje, že více než 100.000 lidí její službu sleduje, aniž by za ni platilo.

Firma se na počátku března rozhodla pozastavit své služby v Rusku kvůli invazi na Ukrajinu. To mělo za následek ztrátu 700.000 předplatitelů, uvedla agentura Reuters.

nyní plánuje vytvořit levnější verzi své služby, ve které by byly reklamy. Společnost dosud roky nabízela svoje filmy a televizní pořady bez reklam.

Čistý zisk společnosti se v prvním čtvrtletí snížil na 1,5 miliardy USD (34 miliard Kč) z loňských srovnatelných 1,7 miliardy USD. Tržby stouply o 9,8 procenta na 7,8 miliardy USD.

Akcie firmy uzavřely dnešní obchodování růstem o 3,2 procenta. Po zveřejnění výsledků hospodaření však klesaly až o 26 procent. Pokud si udrží ztráty i po oficiálním zahájení obchodování, ztratí od počátku roku více než polovinu své hodnoty.

Vývoj akcií za posledních pět let (relativně k indexu Nasdaq Composite):

