Víkendář: Proč si Damodaran nekoupí Netflix a kolikrát za posledních 20 let koupil a prodal Amazon

Zisky vykazované obchodovanými společnostmi za poslední čtvrtletí mohou výrazně hýbat kapitalizací firem. Valuační odborník a profesor financí Aswath Damodaran to připomíná ve vztahu ke skupině společností FANGAM, u kterých popisoval svůj pohled na jejich podnikání. K tomu přidává i názor na jejich hodnotu. Tuto hodnotu přitom podle profesora krátkodobé výsledky mění výrazným způsobem pouze v případě, že významně změnily i dlouhodobý výhled týkající se společnosti.



Facebook se může zdát ze všech šesti společností nejvíce podhodnocený. Jedním z důvodů je „ztráta příběhu“. Po dlouhou řadu let šlo o společnost, která měla příběh jednoduchý: Jde o platformu s miliardami uživatelů, o kterých toho firma hodně ví a využívá toho k cílené reklamě. Jinak řečeno, má přístup k ohromnému množství dat. Ale to se nakonec obrátilo proti ní kvůli obavám ze ztráty soukromí. Tyto obavy a tlak, kterému čelí, vedly ke snahám o nalezení nového směru, které přinesly i změnu názvu na Meta. „Myslím si, že jde stále o ziskového giganta, který dosahuje jedny z nejvyšších marží mezi americkými korporacemi. Stejně tak se ale domnívám, že dokud firma nenajde jasný směr, posun ceny akcie směrem nahoru bude limitovaný,“ dodává expert.



Skutečně nejpodhodnocenější je ze skupiny FANGAM podle Damodarana . Ten úplně změnil model fungování ve svém odvětví a „donutil všechny ostatní, aby hráli jeho hru.“ Jenže je tu háček: Investoři považují firmu za atraktivní kvůli její schopnosti neustále zvyšovat počet uživatelů. Zvyšování jejich počtu ale vyžaduje neustálé investice do obsahu. Podle Damodaran tu byla vždy otázka, jak se může z tohoto kola dostat ven. Tato otázka je ještě naléhavější nyní, když růst počtu uživatelů ztrácí na síle a získávání dalších je stále nákladnější.



Applu se podle experta podařilo profilovat se v celé diskusi o ochraně soukromí a dat jako „klaďas“. A během tohoto procesu se mu záměrně či mimovolně podařilo snížit vliv . pak zlepšuje růstový profil akvizice společnosti a další platformy. Poslední čtvrtletní výsledky nejvíce Damodarana překvapily u Googlu, a to na straně růstu i marží. To mimo jiné ukazuje, že problémy nejsou obecnějšího rázu a Google dokáže na straně svého jádrového byznysu dál jít svou cestou. Mimo reklamy ale firma dál investuje do projektů, které zatím podle Damodarana neukazují na velký potenciál pro zvýšení hodnoty.



Amazon byl podle experta po většinu své existence společností, která investorům slibovala růst tržeb nyní a pokud budou trpěliví, tak v budoucnu i zisky. Během prvních desetiletí byly marže skutečně minimální, ale posledních pět let přineslo výraznou změnu. Ziskovost se tak znatelně zvedá, ale současně roste tlak ze strany vlády a regulátorů. Nicméně profesor míní, že podniká v tolika oblastech a v tolika zemích, že bude těžké proti němu postupovat nějakým uceleným způsobem.



Damodaran dodává, že svou poslední valuaci a analýzu těchto šesti firem provádí v době, kdy stále vlastní a „bude tak činit i nadále, i když cena akcie leží mírně nad odhadem hodnoty.“ „Kdybych měl i , držel bych ho, ale protože ho nemám, budu čekat na pokles ceny na jeho nákup,“ dodává expert. podle svých slov prodal v momentě, kdy si firma změnila své jméno. Za současných cenových úrovní „se k akcii ale bude vracet“, protože je tak levná.



Amazon Damodaran během posledních dvaceti let prodal a zase koupil šestkrát a „jsem rád, že jej přidávám do svého portfolia.“ A co se týče Googlu, „bohužel jej nikdy nevlastnil,“ ale za současných cen jej Damodaran kupovat nehodlá. O Netflixu pak sice píše, že je podhodnocený, ale „prostě se mu nelíbí i přesto, jak nízko se cena nachází.“ Nakonec expert dodává, že v současnosti je samozřejmě otázka, jak se bude chovat celý akciový trh v době vysokých inflačních tlaků. Konkrétní kalkulace a odhady hodnoty u jednotlivých firem jsou k vidění na blogu Aswatha Damodarana Musings on Markets.



Zdroj: Musings on Markets