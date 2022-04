Perly týdne: Kdyby bylo ve světě jen 100 dolarů, Netflix na vrcholu a bitcoin v Salvadoru

Jak si vede bitcoin v Salvadoru a jaký je zájem o investice do kryptoměn a zlata? Proč může přicházet synchronizované globální zvedání sazeb? Jak je nyní rozděleno světové bohatství? To a ještě více v nových Perlách týdne.



Bitcoin v Salvadoru: CNBC připomíná, že Salvador se stal zemí, která oficiálně používá bitcoin. Její prezident to považuje za nástroj modernizace ekonomiky a CNBC přímo v ulicích zjišťovala, jak vypadá praxe. Reportér se ptal v řadě obchodů, zda lze platit touto digitální měnou a setkal se povětšinou zápornými odpověďmi. CNBC následně tvrdí, že jen 14 % společností v zemi zatím při svých prodejích přijala bitcoiny, zájem o ně snižuje i vysoká volatilita bitcoinových cen. Motivací vlády má přitom být i rozšíření finančních služeb v populaci, protože 70 % z ní nemá bankovní účet.



Reportér CNBC použil „bankomat“ na ulici, který mu směnil dolary za bitcoiny, dokončení celé transakce trvalo přes dvě hodiny. Ministryně turistického ruchu Morena Valdez k problémům v systému uvedla, že ty doprovází každou významnou změnu. Podle CNBC do Salvadoru ročně přiteče ze zahraničí asi 6 miliard dolarů ročně na remitentních platbách. Používání bitcoinu by podle vlády mělo pomoci eliminovat poplatky placené při převodu těchto peněz.



CNBC dodává, že Mezinárodní měnový fond apeluje na Salvador, aby od používání kryptoměny upustil, což prezident těšící se vysoké podpoře veřejnosti odmítá s tím, že Salvador je suverénní zemí. Stanice na závěr reportáže ukázala, jak reportér platí bitcoiny v supermarketu, samotná platba trvala asi deset minut a zatímco mobilní aplikace ukazovala, že platba proběhla, terminál obchodu tvrdil opak. Hladce naopak proběhla transakce v restauraci.



Následující graf ukazuje vývoj zájmu o ETF zaměřujících se na zlato a na bitcoin. Kumulativní tok kapitálu dosáhl v prvním případě vrcholu v druhé polovině roku 2020, v druhém případě asi o půl roku později:





Zdroj: Twitter



Netfix na vrcholu? Ed Lee z NYT se domnívá, že počet uživatelů Netflixu se pomalu blíží číslům, se kterými investoři dlouhodobě počítali a to se projevuje na valuaci akcií této společnosti. Ta se také přibližuje svým maximálním hodnotám a CNBC k tomu přidala seznam bank a investičních společností s jejich cílovými cenami:



Podle seznamu snížila svou cílovou cenu ze 425 dolarů na 380 dolarů, BMO z 650 na 640 dolarů, Piper Sandler stále doporučuje akcii nadvážit s cílovou cenou na 562 dolarech. A Cowen jí snížil ze 600 na 590 dolarů. Cena akcie se přitom nyní pohybuje kolem 350 dolarů. bude podle Leeho tvrdit, že má stále významné růstové příležitosti v zahraničí, ale „možná by měl zvážit, zda by se už neměl profilovat jako hodnotová akcie místo akcie růstové“. Lee dodal, že i když se firmě dál podaří růst, „marže tu nejsou, alespoň prozatím“.





Kdyby bylo ve světě jen sto dolarů: Následující schéma ukazuje rozdělení bohatství ve světě tak, že jej v součtu indexuje na 100 dolarech. Téměř třicet dolarů by bylo v USA, následovala by Čína s téměř 18 dolary a Japonsko s necelými 7 dolary:





Zdroj: Twitter





Synchronizované zvedání sazeb: Možná s výjimkou Číny je globální monetární politika stále za křivkou – ještě dostatečně nereagovala na existující inflační tlaky. Fed mohl zvýšit sazby o 50 bazických bodů, nakonec tak neučinil kvůli Ukrajině, ale na dalších zasedáních již k tomu přikročit může. Pro Bloomberg to uvedl portfoliomanažer Omar Slim ze společnosti PineBridge Investments. Podle jeho názoru se již začíná projevovat posun ke globálnímu synchronizovanému zvedání sazeb.



Ohledně Číny expert míní, že vláda doposud hovořila o podpoře ekonomiky, ale konkrétní kroky spíše chyběly. To by se nyní mělo změnit a zejména na straně monetární politiky. Bloomberg k tomu dodal, že očekává snížení povinné míry bankovních rezerv a pokles sazeb, podobně uvažuje například ING.



Slim míní, že pokles sazeb a uvolnění monetární politiky nemusí být nyní v Číně moc efektivní kroky, jelikož na poptávku i nabídku doléhá uzavírání ekonomiky, ale nějaký přínos mít mohou. V Číně podle experta dojde k uvolnění úvěrových podmínek a vláda může přikročit i k uvolnění regulace realitního trhu. Celkově jsou ale nepravděpodobné výrazné a skokové změny.

