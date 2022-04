Víkendář: Banky jako utility a Fed za křivkou

Bankám obecně prospívají vyšší sazby, protože zvyšují jejich čisté úrokové marže. Pokud ale vezmeme do úvahy dopad vyšších sazeb na celou ekonomiku, můžeme uvažovat o nějaké hranici, za kterou již vyšší sazby škodí i bankám. Kde může tato hranice ležet? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal Bob Diamond, který působil jako šéf banky a nyní je ve vedení Atlas Merchant Capital. Jaký je jeho odhad a pohled na další vývoj ve finančním sektoru?



Diamond uvedl, že při hodnocení výsledků bank je dobré si rozdělit jejich podnikání na dvě hlavní části. První z nich je tradiční komerční bankovnictví, které podle experta nyní v USA čelí významnému „protivětru“. Přispívá k němu růst mezd a konkurence, kterou pro banky na trhu práce představují technologické společnosti. K tomu banky investují do nových technologií a posunu k digitální ekonomice.



Toto „jádro“ bankovního podnikání tedy podle experta čelí řadě výzev a v principu se dá přirovnat k utilitám. Posun tímto směrem byl patrný již nějaký čas a stále zesiluje. Vyšší sazby mohou i tomuto segmentu pomoci, ale výrazným plusem jsou podle Diamonda pro investiční bankovnictví. Pokud totiž někdo obchoduje s komoditami, dluhopisy či akciemi, ze současného prostředí rostoucích sazeb a s ním spojené vyšší volatility těží. Bloomberg k tomu dodal, že například má za sebou čtvrtletí, kdy žádný den neprodělala na svém tradingu.Relativně špatné výkony akcií bank jsou podle experta tedy zejména odrazem situace v jejich jádrové činnosti. Čím více má banka operací posunutých směrem ke správě aktiv a podobným aktivitám, „o to bude vypadat lépe.“ K tomu Diamond dodal, že některé evropské banky se nyní obchodují s cenami akcií pod 50 % jejich účetní hodnoty. Což zapadá do teze o tom, že z bank se stále více stávají utility. Americké banky jsou na tom sice lépe, ale jejich jádrová činnost také směřuje tímto směrem.K celkovému prostředí, ve kterém se nyní americké banky pohybují, Diamond uvedl, že nepamatuje období, kdy by byly rozvahy spotřebitelů a firem tak silné jako nyní. Významnou roli ale hraje a bude hrát i monetární politika. Podle experta byla uvolňována i v době silného ekonomického růstu, rozvaha Fedu rostla a sazby se držely nízko. Americká centrální banka je pak stále „za křivkou“ – ještě plně nezareagovala na současný vývoj v ekonomice. A Diamond míní, že sazby budou muset jít nahoru rychleji a více, než trhy čekají. Proti sobě tak bude stát monetární utahování a zmíněné silné rozvahy soukromého sektoru.„Ekonomika sama od sebe nezpomalí, takže Fed bude muset šlápnout na brzdy o něco více, než by se nám líbilo,“ uvedl bankéř. Centrální banka je také podle něj již připravena dělat více, než byla před měsícem či dvěma. A lepší by bylo, kdyby se sazba zvedala ve chvíli, kdy se inflace začala znatelně zvedat nad 2 %. Jak vidí expert situaci na trhu práce? Podle něj nikdy v historii neexistoval takový rozdíl mezi počtem nezaměstnaných a počtem volných pracovních míst. Trh práce je tedy skutečně napjatý. Diamond následně poukázal na dvojí mandát Fedu. Ten se musí starat jednak o cenovou stabilitu a také o trh práce a nezaměstnanost Zdroj: Youtube, Bloomberg