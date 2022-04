České firmy si v únoru půjčily u bank nejvíce peněz za 25 let

České společnosti si v únoru půjčily výrazně více peněz než v předcházejících měsících. Objem jejich úvěrů u bank se zvýšil o 49 miliard korun, což je nejvyšší měsíční nárůst za 25 let. Na konci února tak dosahoval 1,237 bilionu korun. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.



Objem jejich úspor se zvýšil o 27 miliard na 1,324 bilionu korun. V únoru se zároveň po pěti měsících poklesu mírně zvýšil objem úspor živnostníků, a to o 2,5 miliardy na 120 miliard korun. Stále byl však o 18 miliard nižší než v červnu loňského roku, kdy dosáhl svého maxima. Objem jejich úvěrů se nepatrně snížil, a to na 47,1 miliardy korun, uvedla společnost.



Objem firemních úvěrů byl podle ní na konci února o devět procent vyšší než o rok dříve. Po většinu roku 2021 přitom objem úvěrů v meziročním srovnání stagnoval. "Růst objemu firemních úvěrů indikuje vyšší poptávku, což se běžně spojuje s ekonomickým oživením. My jsme ovšem nyní svědky růstu cen vstupů, který může přivést řadu firem do obtíží se splácením úvěrů," řekla analytička CRIF Věra Kameníčková. Z dostupných dat podle ní nelze jednoznačně určit, k čemu firmy peníze využily.



Naopak objem firemních vkladů rostl v meziročním srovnání srovnání pomaleji než po většinu roku 2021. Zatímco koncem února 2021 měly podniky na svých účtech o 13 procent více peněz než o rok dříve, letos v únoru to bylo meziročně jen o sedm procent více, uvedl CRIF.



Mezi živnostníky se objem jejich vkladů, i přes lednový růst, meziročně snížil, konkrétně o tři procenta. Důvodem je fakt, že v první polovině roku 2021 se jejich úspory výrazně zvyšovaly, zatímco ve druhé polovině roku je začali podobně rychle rozpouštět, popsala společnost.



Mezi obyvateli podle ní v únoru vzrostl jak objem úspor, tak objem jejich úvěrů, v obou případech o 0,6 procenta. Lidé tak měli u bank uloženo 3,07 bilionu korun a půjčeno 2,02 bilionu. "Vzhledem k dominanci úvěrů určených na bydlení, které tvoří 80 procent dluhu obyvatel, byl i únorový nárůst tažen především těmito úvěry. Jejich objem se však zvýšil nejpomaleji od ledna 2021," dodal CRIF.



Platební morálka se podle firmy během února mírně zlepšila napříč všemi sledovanými kategoriemi. Zatímco podniky v lednu nesplácely 3,9 procenta svých závazků, v únoru to už bylo 3,7 procenta. U živnostníků šlo o 6,1 procenta závazků proti lednovým 6,3 procenta. U spotřebních úvěrů došlo ke zlepšení ze 4,7 na 4,5 procenta. Poměr nesplácených závazků se snížil také u úvěrů na bydlení, i když pouze nepatrně. Je však ze všech kategorií nejnižší.