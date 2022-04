JPMorgan startuje výsledkovou sezónu 42procentním poklesem zisku

zahájila americkou sezónu zveřejňování firemních výsledků hospodaření za první čtvrtletí. Největší americká banka podle aktiv v něm dosáhla zisku 2,63 dolaru na akcii při odhadu 2,72 dolaru a výnosů 31,59 miliardy dolarů, což je mírně nad odhadem 31,44 mld. USD. Obojí tržní očekávání je z průzkumu Bloombergu. Banka také schválila nový plán zpětného odkupu akcií v objemu 30 miliard dolarů. Akcie společnosti v newyorském premarketu prohluvují pokles na 2,6 procenta.

Inflace v USA je nejvýše za poslední čtyři desítky let, což by americkou centrální banku mohlo přimět k rychlejšímu utahování měnové politiky. Velkým bankám jako JPMorgan by to mohlo pomoci, rychlé zvyšování sazeb by však mohlo zarazit zotavující se americkou ekonomiku. Pokračuje také krize na Ukrajině a JPMorgan si ve světle těchto událostí začala v prvních třech měsících tohoto roku znovu vytvářet rezervy pro případ ztrát z poskytnutých úvěrů.

„Náš pohled na ekonomiku je pořád optimistický, alespoň krátkodobě…kvůli vysoké inflaci, problémům v dodavatelských řetězcích a válce na Ukrajině ale do budoucna vidímě výrazné geopolitické a hospodářské problémy,“ uvedl generální ředitel Jamie Dimon.



Úvěrové náklady se tak zvýšily na 1,46 miliardy dolarů. Na čisté bázi je banka v daném čtvrtletí zvýšila o 902 milionů dolarů, přičemž v této souvislosti zmínila rizika, jako jsou „vysoká inflace“ a válka na Ukrajině. Také bude muset zaúčtovat určitou expozici spojenou s Ruskem, které bylo dotčeno západními sankcemi kvůli své agresi na Ukrajině.



Za odhady zaostaly příjmy z investičního bankovnictví, které klesly o 28 procent na 2,1 miliardy při očekávání 2,25 miliardy dolarů. Poplatky z investičního bankovnictví klesly o 31 procent na dvě miliardy dolarů. Propad o 69 procent zaznamenala banka u poplatků z upisování akcií.

Pro poradenské firmy nebyl uplynulý kvartál nejlepším obdobím. Po ruské invazi na Ukrajinu se příjmy z investičního bankovnictví ve velkých bankách zastavily. Podle dat společnosti Refinitiv dosáhla celková hodnota rozjednaných a dokončených obchodů nejnižšího úrovní od druhého čtvrtletí 2020. Prakticky zamrzlý byl v prvním čtvrtletí také trh s primárními veřejnými nabídkami akcií.

Příjmy z tradingu s dluhopisy klesly meziročně o 1 procento na 5,7 miliardy, stále však byly vyšší než očekávaná částka 4,682 miliardy.

V divizi drobného bankovnictví se příjem snížil o 2 % na 12,2 miliardy dolarů. Objem prodejů pomocí debetních a kreditních karet stoupl o 21 procent. Průměrné vklady se zvýšily o 18 procent a průměrné úvěry byly meziročně nižší o 1 procento.

je první z velkých amerických bank, které představily svoje čísla za první tři měsíce roku. Konkurenční , , a by je měly oznámit ve čtvrtek. Bank of America v pondělí.

Akcie JPMorgan klesly od začátku roku do dneška o 16,9 procenta (graf níže zachycuje vývoj do pondělí 11. dubna), zatímco bankovní index KBW Bank Index ztratil 10,6 procenta.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, JPMorgan, Reuters