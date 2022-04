Výhled pro americké banky a jejich akcie podle JMP Securities

Rok 2022 je pro banky doposud opakem toho, co se dělo v roce minulém. Tehdy táhlo výsledky nahoru zejména investiční bankovnictví, které je letos naopak v útlumu, ale zřejmě začíná další cyklus zvedání sazeb. Pro Yahoo Finance to uvedl bankovní analytik JMP Securities Devin Ryan, podle kterého jsou tak dosavadní výsledky finančních institucí stále dobré a ukazují na odolnost jejich podnikatelských modelů.



Pozitivně hodnotí expert výsledky bank i s ohledem na současné celkové ekonomické prostředí. Některé akcie v sektoru již považuje za atraktivní a příkladem může být . Při cenách jeho akcie kolem 320 dolarů „by si investoři měli vést docela dobře“. Důvodem má být mimo jiné návratnost vlastního jmění, která se pohybuje kolem 16 %, zatímco poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě dosahuje hodnoty 1,2 (obojí očištěné o hodnotu nehmotných aktiv).



Jak ukazuje graf, posledního vrcholu dosáhly akcie na počátku listopadu minulého roku, kdy se obchodovaly vysoko nad 400 dolary, letošní rok ale přinesl znatelnou korekci a nyní se cena nachází pod úrovní z dubna 2021:





Zdroj: Yahoo, Youtube



Podle experta je těžké predikovat, kdy skončí současné náročné a volatilní období na akciových trzích. Mimo jiné jde o to, jak se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině a „jak trhy absorbují obrat v americké monetární politice“. „Pokud ale odstoupíme, tak banky mají silné rozvahy a celkově je dobrá i situace v celé ekonomice, a platí to zejména o spotřebiteli.“ Ten těží ze silných rozvah a velmi nízké nezaměstnanosti.



Možný útlum ekonomiky by pro akcie znamenal překážku a platí to i o bankách. Rostoucí sazby také zvedají náklad kapitálu, ale na druhou stranu si již akciový trh prošel znatelnou korekcí a nyní je jeho profil riziko/návratnost lepší než před ní. K tomu Ryan míní, že dlouhodobý výhled týkající se ziskovosti obchodovaných firem není současným děním výrazněji dotčen, to se týká spíše jen krátkodobých změn v ziskovosti.



Sazby podle experta nebudou růst na úrovně, které by se výrazně lišily od předpandemického standardu, mohou být jen „marginálně vyšší“. K tomu by se postupně měla opět zvednout aktivita v oblasti fúzí a akvizic, ze které by měly banky opět těžit. Na stranu druhou ale „nevyhnutelně klesne volatilita“, což se zase negativně ukáže na tradingu bank. Celkově se pak opět projeví to, že jejich aktivity jsou diverzifikované.



Zdroj: Yahoo Finance